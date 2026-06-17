El comunicado de Alejandra Rubio sobre su carrera profesional que sorprende a todos: «Llegan cosas nuevas»

Alejandra Rubio atraviesa uno de los momentos más decisivos de su vida. Mientras se prepara para dar la bienvenida a su segundo hijo junto a Carlo Costanzia, ha decidido emprender una transformación profesional que la aleja, al menos por ahora, del medio en el que se dio a conocer.

La colaboradora ha confirmado que trabaja en nuevos proyectos vinculados a la escritura, una faceta que ha cobrado protagonismo en los últimos meses y que parece marcar el rumbo de su futuro inmediato.

La joven ha sido la encargada de compartir las pistas sobre esta nueva etapa a través de sus redes sociales. Lo ha hecho con una breve frase en inglés, «new things are coming» («llegan cosas nuevas»), un mensaje que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

Adiós a la televisión

El adiós de Alejandra Rubio a la televisión no responde a una decisión impulsiva. Fue el pasado mes de marzo cuando sorprendió a los espectadores de Vamos a ver, programa en el que colaboraba de forma habitual, al anunciar en directo que necesitaba dar un paso atrás para replantearse su trayectoria profesional.

Aquella intervención llamó especialmente la atención porque llegaba en un momento de estabilidad laboral dentro de la pequeña pantalla. Sin embargo, la joven explicó que no se sentía completamente identificada con el trabajo que estaba desarrollando y que necesitaba centrar sus esfuerzos en actividades que realmente le resultaran estimulantes. Sus palabras generaron numerosas reacciones y abrieron el debate sobre cuál sería el siguiente paso en su carrera.

Con el paso de las semanas quedó claro que esa reflexión tenía una dirección concreta. Alejandra había decidido explorar otros caminos profesionales y apostar por proyectos más personales, alejados de la exposición constante que caracteriza a la televisión. Una elección que, según ha demostrado posteriormente, estaba lejos de ser improvisada.

El debut literario de Alejandra Rubio

La publicación de Si decido arriesgarme marcó un antes y un después en la trayectoria de la nieta de María Teresa Campos. Con esta obra, Alejandra Rubio debutó como escritora y presentó una faceta desconocida para gran parte del público que la había seguido durante años en televisión y en las revistas del corazón.

El lanzamiento del libro supuso una oportunidad para reinventarse profesionalmente y explorar un ámbito creativo completamente diferente. Desde su salida al mercado, la obra ha despertado interés entre sus seguidores, aunque también hay gente que ha puesto en duda su validez.

Más allá de los datos de ventas, el proyecto ha permitido a Alejandra establecer un contacto directo con sus lectores. La Feria del Libro de Madrid se convirtió en uno de los escenarios más visibles de esta nueva etapa, donde protagonizó diversas sesiones de firmas que reunieron a numerosos asistentes interesados en conocerla personalmente y obtener un ejemplar dedicado.

Un segundo libro ya en marcha

Las últimas publicaciones compartidas por Alejandra Rubio han despejado cualquier duda sobre sus planes. La joven ha mostrado imágenes de su rutina de trabajo en casa que evidencian que ya se encuentra inmersa en la elaboración de una nueva obra.

En una de las fotografías difundidas aparece trabajando desde el salón de su vivienda, con el ordenador portátil sobre las piernas y concentrada en la redacción del texto. La imagen refleja una escena cotidiana que, sin embargo, confirma el compromiso adquirido con esta nueva faceta profesional.

Otra instantánea ha resultado todavía más reveladora. En ella puede observarse la pantalla de su ordenador, donde figura un documento que supera las cuarenta páginas y acumula más de 13.000 palabras escritas. El avance muestra que no se trata de una idea inicial o de un proyecto embrionario, sino de un trabajo que ya se encuentra en una fase de desarrollo considerable.

La nueva vida de Alejandra Rubio

Este cambio profesional coincide con una etapa especialmente relevante en el plano personal. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esperan la llegada de una niña en los próximos meses, una circunstancia que ha influido en la reorganización de sus prioridades y en la forma de afrontar su futuro.

La maternidad, junto con el deseo de disfrutar de una vida más tranquila, parece haber sido uno de los factores que han favorecido su decisión de reducir la exposición mediática. Frente al ritmo acelerado de los platós y la actualidad televisiva diaria, la escritura le permite desarrollar proyectos desde un entorno más privado y compatible con su situación familiar.

Al mismo tiempo, esta transformación está contribuyendo a modificar la imagen pública de una figura que durante años estuvo asociada principalmente a la televisión. Su presencia en eventos literarios y la promoción de sus obras han proyectado un perfil diferente, más ligado a la creación y al ámbito cultural.

Por ahora, Alejandra Rubio no ha cerrado completamente la puerta a un eventual regreso a la pequeña pantalla. Sin embargo, los pasos dados durante los últimos meses reflejan una apuesta clara por una nueva dirección profesional.