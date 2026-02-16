Australia se ha consolidado como el destino preferido para los españoles que buscan sueldos que en Europa parecen de ciencia ficción. Sin embargo, el sector minero, motor del país oceánico, esconde una cara B marcada por el sacrificio extremo.

Marta Socorro, una joven canaria desplazada a estos yacimientos, ha desvelado cómo es realmente su nómina y su rutina: puede llegar a ingresar cerca de 1.500 euros netos a la semana, pero a costa de jornadas maratonianas de 11 horas, soledad profunda y condiciones climáticas insoportables.

El sueldo «mágico» de la minería: 1.480 euros limpios a la semana

Para muchos, la cifra es imbatible. Marta explica que, bajo la modalidad de contrato casual (trabajador eventual), se pueden alcanzar los 2.500 dólares australianos netos semanales (unos 1.480 euros al cambio). No obstante, esta montaña de dinero tiene truco: la inestabilidad es total. «Si no trabajas, no cobras. Si te pones malo, te mandan a casa y dejas de ingresar», advierte la joven.

A diferencia de los empleados a tiempo completo, que tienen un calendario fijo y vacaciones pagadas, los eventuales como Marta viven pendientes de la demanda de la empresa. «Ha habido meses que he trabajado tres semanas y otros solo una», relata. Es un modelo de ahorro agresivo donde se gana mucho en poco tiempo, pero sin las coberturas laborales que conocemos en España.



#workandholidayaustralia

#Australia

#fifolife

♬ Beat – beaty @martasocorro4 La realidad de trabajar en una mina en Australia no es solo lo que se muestra en Instagram. Hay cosas duras, claro que sí. Horarios, cansancio, estar lejos de casa, temperaturas extremas… Pero no me quejo. Después de más de dos años trabajando en minas, puedo decir con tranquilidad que me han dado mucho más de lo que me han quitado: estabilidad, dinero, independencia y muchísimo crecimiento personal. Eso sí, si tu objetivo es trabajar en minas, no vengas idealizando. Vente preparado, con la cabeza clara y sabiendo a lo que vienes💰💩 Trabajo duro hoy. Libertad mañana. Y no, no es para todo el mundo. #fifo

«O te destruye o te hace más fuerte»: 14 días bajo el sol

Más allá del dinero, la realidad física es demoledora. El sistema habitual en las minas de Australia implica encadenar 14 días seguidos de trabajo con turnos de 11 horas diarias. No es solo la carga horaria; es el entorno. Marta realiza tareas de limpieza industrial en zonas remotas donde el termómetro no da tregua y el aislamiento es la norma.

«Hay días que realmente no hablo con nadie», confiesa. A la soledad se suma la incomodidad de un entorno hostil: «Está lleno de moscas que se te pegan a la cara, tienes que ir con una red en la cabeza». Es el precio de vivir en campamentos aislados en mitad del desierto, lejos de cualquier núcleo urbano, donde el ocio se reduce al gimnasio del complejo y a escuchar podcasts para que las horas pasen más rápido.

¿Vale la pena el sacrificio?

Pese a las moscas, el calor extremo y el desgaste emocional, la balanza para esta española sigue siendo positiva. Marta asegura que esta experiencia la ha hecho «invencible» y que, aunque el trabajo es «durísimo», la oportunidad económica compensa el esfuerzo.

Para muchos jóvenes, las minas en Australia son un «acelerador financiero» que les permite ahorrar en un año lo que en España les costaría una década, siempre y cuando estén dispuestos a pagar el peaje de la soledad y el agotamiento.