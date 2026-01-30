Un español de 23 años viviendo en Suiza revela su sueldo y deja a todos sin palabras: «En mi cuenta terminan entrando 5.600»

Un joven español que vive en Suiza se ha hecho viral después de realizar una publicación en la que habla de sus ingresos en nómina como trabajador de una empresa de la industria farmacéutica. Este vídeo cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales debido a que refleja la situación que viven cientos de miles de jóvenes en nuestro país, que se ven abocados a marcharse de España para labrarse un futuro mejor en el extranjero. Consulta en este vídeo todo lo que debes saber sobre el joven que ha informado de su sueldo en Suiza.

La España de Pedro Sánchez no es país para jóvenes y por ello mes a mes nuestro país pierde personal altamente cualificado que tiene que labrarse el futuro en el extranjero. Muchas son las personas que están en sus primeros años de su actividad laboral que tienen que hacer las maletas por la precariedad salarial que habita en un país en el que la inflación ha subido más que los salarios en los últimos años y donde los más jóvenes tienen problemas para independizarse por el alto precio del alquiler y la vivienda de primera mano.

Por ello, países como Suiza se han convertido en un destino idóneo para alrededor de 140.000 españoles que en enero de 2026 se encuentran residiendo en esta ciudad europea, donde se ofrecen sueldos brutos mensuales de entre 3.500 euros y 7.500 euros. Esto ha hecho que muchos profesionales cualificados hayan hecho las maletas para mudarse a ciudades como Zúrich, Ginebra o Basilea. Todo con el objetivo de hacer unos ahorros y poder iniciar su trayectoria laboral con un colchón que es imposible generar en España.

El sueldo de un joven español en Suiza

Uno de estos jóvenes es @thefer_cars, un trabajador español de 23 años que reside en Suiza y que se ha hecho viral después de publicar un vídeo en el que informa a todos sus seguidores de su alto sueldo. «¿Cuánto gano con 23 aquí en Suiza?», comienza diciendo en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales.

«Como muchos ya sabéis, yo trabajo en la industria farmacéutica en Berna», dice este joven de 23 años que en su perfil oficial de la red social Tik Tok informa que estudió durante cuatro años el grado de biotecnología y que después se fue directo a trabajar a Suiza. «Después de 1 año como becario en una empresa de aquí, pude encontrar una buena posición y es donde me encuentro actualmente», confiesa.

Después, llega el momento en el que habla de su sueldo en Suiza. «Lo que haré es coger mi última nómina y a partir de ahí haremos los cálculos», cuenta. «Mi última nómina fue de 7.600 francos suizos, lo que al cambio son 7.868 euros», dice sobre su sueldo mensual en Suiza. A esto hay que restar una cantidad por los impuestos que se pagan en el país.

«Como yo vivo en el cantón de Argau, la tasa impositiva es del 13%. Así que descontando los impuestos y lo que te quitan para otro tipo de cosas, como por ejemplo el paro, en mi cuenta acaban entrando 5.700 francos (5.900 euros)», informa a sus seguidores para finalizar con una pregunta que ha generado algo de polémica en los comentarios. «¿Crees que es mucho o poco teniendo en cuenta que tengo 23 años?», finaliza.