Parece increíble y es una revolución en la ingeniería: un túnel de 70 kilómetros perfora Suiza para unir estos países europeos

Un túnel de 70 kilómetros perfora Suiza para unir estos países europeos, es una auténtica revolución en ingeniería. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con ciertas novedades que pueden ser las que nos afectarán de lleno. De una forma que quizás nos acabará sorprendiendo en estas próximas jornadas.

Un importante túnel puede convertirse en un auténtico referente que ha acabado siendo el que representa una auténtica revolución. En especial en estos días en los que cada detalle cuenta, de una forma que tendremos que empezar a ver llegar y hacerlo con la mirada puesta a unos cambios de ciclo del todo inesperados. La realidad es que el ser humano ha conseguido una serie de procesos que realmente ponen los pelos de punta. Hemos llegado a unos puntos en los que cada detalle puede ser esencial. Suiza está a la cabeza en todo lo que se refiere a aplicar una ingeniería que puede ser puntera en el mundo a la hora de hacer túneles que ahorren tiempo y esfuerzos.

Es una revolución en la ingeniería que parece increíble

Parece increíble lo que se ha conseguido en este país europeo, sin duda alguna, estamos ante una serie de cambios que pueden darnos una serie de peculiaridades que queremos empezar a tener en consideración en estos días que tenemos por delante.

La ingeniería permite conectar varios puntos del país, sin duda alguna, se ha convertido en un extra que debemos tener en cuenta. Son inversiones que se recuperan teniendo en cuenta el paso que podemos crear y el ahorro para las empresas y particulares.

Las montañas de Suiza son el lugar que tendremos que empezar a descubrir de una manera que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Será el momento de empezar a pensar en este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Esta revolución puede cambiarlo todo, con la llegada de una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Un giro radical que puede parecer increíble y que en cierta manera puede convertirse en un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Un túnel de 70 kilómetros perfora Suiza para unir varios países

Suiza ha conseguido lo imposible crear un túnel de 70 kilómetros que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días que será esencial en estos días que tenemos por delante. Con ciertos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará estos días.

Tal y como nos explican los expertos de Britannica: «Túnel de la base de Gotardo, túnel ferroviario bajo el macizo de San Gothard en los Alpes Lepontinos, en el sur de Suiza, el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo. Inaugurado en junio de 2016, el túnel proporcionó una conexión ferroviaria de alta velocidad entre el norte y el sur de Europa, formando una conexión ferroviaria principal entre Rotterdam en los Países Bajos y Génova en Italia. Compuesto por dos túneles de una sola vía, el túnel de la base de San Gotardo (GBT) tiene 57 km (35 millas) de longitud y una profundidad máxima de 2.300 metros (7.546 pies). Se extiende desde Erstfeld, en el cantón de Uri, hasta Bodio, en el cantón de Ticino, y es una división del proyecto New Railway Link through the Alps (NRLA)».

Siguiendo con la misma explicación: «En gran parte plano y recto, el GBT es un «túnel base» porque pasa a través de la base de las montañas en lugar de atravesar el terreno difícil. El túnel aumentó significativamente la capacidad de transporte local a través de la barrera alpina suiza, proporcionando una ruta más rápida y eficiente que la de St. Paso de San Gotardo, el antiguo St. El túnel de San Gotardo (construido entre 1872 y 1980), o el St. Túnel de la carretera de San Gotardo (abierto en 1980). El GBT se utiliza tanto para trenes de pasajeros como de carga y ayudó a cambiar el volumen de carga de los camiones al ferrocarril, con beneficios tanto de seguridad como ambientales. Prácticamente sin pendiente, el GBT puede soportar trenes más pesados y más largos que la antigua línea y ha aumentado la capacidad del tren de carga de unos 180 a unos 260 trenes por día. Los trenes de pasajeros dentro del GBT viajan a una velocidad de 200 km (124 millas) por hora y pueden completar el viaje de Erstfeld a Bodio en 20 minutos. Los trenes de carga viajan a una velocidad mínima de 100 km (62 millas) por hora. De cuatro a seis trenes de carga y hasta dos trenes de pasajeros a menudo circulan por hora en cada dirección a través del túnel todos los días».