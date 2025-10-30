Juan Carlos I admite que se marchó de España tras revelarse su cuenta secreta en Suiza destapada por OKDIARIO

En pleno corazón del verano de 2020, Juan Carlos I abandonó el palacio de la Zarzuela rumbo a Abu Dabi en el más absoluto secreto. Nadie sabía nada. El Rey emérito confiesa ahora, en su libro Reconciliación, que ninguna guerra ni persecución judicial le obligó a marcharse. Fue una decisión personal tomada «ante la presión de los medios y del gobierno, tras la revelación de la existencia de una cuenta bancaria que poseía en Suiza, y de acusaciones totalmente infundadas de comisiones».

La decisión del Rey emérito de abandonar España se produjo dos años después de que OKDIARIO desvelara uno de los mayores escándalos que ha vivido España en los últimos años. Las confesiones de la ex pareja de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, dejaban al descubierto uno de los secretos mejor guardados: sus propias finanzas. Un entramado de sociedades y testaferros que ocultaba una verdadera fortuna que de inmediato se pusieron a investigar la justicia suiza y española.

La exclusiva se publico el 11 de julio de 2018 y se tituló «La grabación a Corinna: ‘Juan Carlos tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo y de su abogado Canonica’». Con esta información de la sección de Investigación de OKDIARIO, se inició una larga serie de exclusivas que durante dos años sacaron a la luz todos los detalles de la fortuna secreta de Juan Carlos I. En aquella información ya aparecían los nombres de Álvaro de Orleans y el abogado suizo Dante Canonica —que antes se había visto involucrado en la trama Gürtel— como dos de los testaferros que Don Juan Carlos había utilizado para gestionar sus cuentas suizas, en las que ingresó sumas millonarias destinadas después a financiar sus viajes de placer.

El fiscal de Ginebra Yves Bertossa abrió una investigación sobre estos hechos en agosto de 2018, pocas semanas después de que OKDIARIO publicara la grabación que el comisario José Villarejo realizó de un encuentro con Corinna y un conocido empresario español en la vivienda londinense de la ex novia del monarca.

En aquella conversación, Corinna reveló que «Juan Carlos tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo [Álvaro de Orleans] y de su abogado Dante Canonica», un extremo que el fiscal Bertossa logró acreditar. La princesa germana detalló también el papel jugado por Álvaro de Orleans: «Es él quien paga hasta los vuelos a Los Ángeles. Son vuelos privados. Salen de Torrejón, de la zona militar, para no estar controlados. Es una compañía inglesa llamada Air Partner y salen con aviones alquilados desde ahí».

Casi dos años después, OKDIARIO destapó que Juan Carlos I donó en 2012 a Corinna y su hijo Alexander 65 millones de euros que había recibido del Rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz. Corinna recibió esta donación a través de la sociedad offshore panameña Lucum Foundation, creada por dos de los testaferros del monarca: Arturo Fasana aparecía como presidente de la mercantil y Dante Canonica como secretario.

Según las pesquisas judiciales, el Rey emérito cometió cinco delitos fiscales —uno por cada año analizado— pero no pudo ser procesado debido a la inviolabilidad de la que gozaba durante su reinado, la prescripción de los hechos o a la regularización de sus fondos ante Hacienda. Además, habría incurrido en delitos de cohecho y blanqueo de capitales, aunque logró eludir su responsabilidad penal por idénticos motivos.

Memorias

El ex monarca explica en sus memorias que tomó la determinación de partir «para no entorpecer el buen funcionamiento de la Corona ni molestar a mi hijo en el ejercicio de sus funciones de soberano». Pensaba alejarse unas semanas como mucho, «para que los medios se olvidaran de mí» y dejar que la justicia española y suiza llevaran a cabo sus investigaciones con serenidad. Jamás imaginó que cinco años después seguiría en Abu Dabi, de los cuales dos sin volver a ver España.

«Verse obligado al desarraigo y al aislamiento, al atardecer de su vida, no es fácil», confiesa Juan Carlos, quien admite estar «resignado, herido por un sentimiento de abandono». El Rey emérito reconoce que hay «días de abatimiento, de vacío» y que vive «sin perspectiva, sin ninguna certeza de poder volver a vivir en mi país», a pesar de que todos los asuntos jurídicos han sido archivados sin más trámite.

En un revelador pasaje, el monarca expresa su frustración y el señalamiento que hace a su hijo Felipe: «Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia, pero nunca pude beneficiarme de esa libertad para mí. Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por deber, que mis supuestos amigos han desaparecido, me doy cuenta de que nunca he sido libre».