Emigrar a Alemania o Suiza ya no está de moda: este es el país extranjero con más población española, según el INE

Hay españoles que siguen pensando que lo más normal si quieres encontrar nuevas oportunidades laborales es emigrar a Alemania o a otros países del norte de Europa. Sin embargo, muchos optan por cruzar el charco.

Por increíble que parezca, Argentina sigue consolidándose como el país favorito de los españoles para encontrar nuevas oportunidades, por lo que la población compatriota es cada vez más significativa.

La prueba más clara es el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE): Argentina lidera el ranking como país donde residen más personas de nacionalidad española.

Los datos del INE: Argentina es el país extranjero con más españoles

Según los datos publicados por el INE a principios de 2025, había 3.045.966 españoles residiendo en el extranjero, lo que supone un aumento del 4,7 % respecto a 2024. Es decir, 37.317 personas más.

De ese total, Argentina es el país extranjero con más españoles: un total de 505.940 personas con nacionalidad española residen allí. Le siguen, muy por detrás, países como Francia (320.749) y Estados Unidos (220.715) en el número absoluto de españoles residentes.

Lo curioso es que el crecimiento en América en general es muy significativo. El 59,3% de los españoles que viven fuera de nuestro país están allí. Además, en un año el número en Argentina se ha incrementado en 23.764 españoles.

¿Por qué emigrar a Argentina desde España?

La situación económica de Argentina no es buena, pero debes verlo como una oportunidad en un país extranjero. Tener ahorros en otra divisa (lo normal en tu caso será el euro) te ayudará a aumentar tu calidad de vida.

Con el cambio de moneda tendrás más facilidades para adquirir una casa e incluso ascender de clase social. Además, si consigues trabajar en remoto para otros países y que te paguen en dólares o euros aumentarás significativamente tu nivel de vida.

Ten en cuenta que Argentina se encuentra en mitad de un cambio político muy importante, con medidas ultra liberales y destinadas a fomentar el emprendimiento. Quizás sea tu oportunidad para comenzar un negocio.

Cultura similar a España

Durante siglos España y Argentina fueron una y el legado es innegable. Compartimos idioma, cultura, forma de relacionarnos y mucho más. Vas a conseguir adaptarte más fácilmente que si te mudas a un país del norte de Europa o a Estados Unidos.

Pese a ser un país de fuera de Europa, los lazos con Argentina permiten a los españoles tener muchas ventajas a la hora de homologar títulos oficiales o conseguir visados.

Un país seguro

Pese a que Argentina pueda parecer que no pasa por su mejor momento, sigue siendo uno de los países más seguros de su entorno.

Si viajas con niños debes saber que tienen una educación pública gratuita y de calidad, universidades prestigiosas y un buen sistema sanitario.

El país perfecto para emigrar desde España: no necesitas visado

Argentina es el país de moda en Hispanoamérica. Aunque todavía tiene muchas cosas que mejorar, los giros políticos han ayudado a que sea un lugar lleno de oportunidades.

Sus políticas liberales van a permitirte mayor facilidad para emprender. Además, si consigues teletrabajar y, sobre todo, cobrar en dólares, notarás cómo tu nivel de vida aumenta.

Pero el gran motivo por el que es el mejor país para emigrar son las facilidades. Hay países que cuentan con un visado especial para españoles, pero en Argentina ni siquiera te hará falta.

Todos los españoles tienen el derecho a vivir en Argentina durante 90 días sin necesidad de tener un visado siempre que no realicen actividades remuneradas. Además, puedes ampliar ese tiempo otros tres meses.

Esto te va a permitir conocer el modo de vida de los argentinos, sus principales ventajas y descubrir por tu propia cuenta si quieres emigrar allí de manera definitiva. Puedes consultar aquí toda la información.