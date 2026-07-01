La huelga de Airbus colapsa este miércoles los principales accesos a Getafe y un tramo de la A-4

Este miércoles ha comenzado la huelga de Airbus y las manifestaciones se han centrado principalmente en la fábrica de Getafe. En esta ubicación se han organizado piquetes informativos que han logrado colapsar en las principales horas de la mañana los accesos a Getafe, como la avenida de John Lennon, y un tramo de la A-4.

Fuentes sindicales han indicado a OKDIARIO que «la participación ha sido masiva, en torno al 70%-80%, y en los piquetes informativos han participado unas 4.000 personas».

Durante la jornada de hoy se ha reunido la asamblea de trabajadores y «se ha acordado que mañana se vuelve a las concentraciones desde las 05:00 horas de la mañana».

Asimismo, de momento, la empresa no se ha manifestado, ni se ha pedido por parte de la compañía una reunión para paralizar la huelga. Por tanto, como no hay convocada una nueva mesa de negociación con la compañía, los trabajadores explican que «cada día de huelga analizaremos en asamblea la respuesta de la empresa para ver si se frena o no».

Como parte de las acciones de protesta aprobadas por la plantilla, los trabajadores están convocados todas las mañanas del mes de julio a realizar concentraciones a las puertas de las principales factorías de la compañía desde las 5:00 horas de la mañana, coincidiendo con el inicio de los primeros turnos de producción industrial.

Los motivos de la huelga de Airbus

Los motivos de esta huelga son la modificación del marco de conciliación, a través de la reducción del teletrabajo a un solo día semanal a partir de septiembre, lo que incrementa la presencialidad obligatoria a cuatro días y genera dificultades de aforo e infraestructura en los centros.

Asimismo, también se ha hecho una propuesta salarial insuficiente a los empleados. La causa es que la compañía Airbus ha establecido un incremento salarial del 3% para 2026 y del 2% para 2027, unos porcentajes que no cubren la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores derivada de la evolución del coste de la vida.

Otra de las razones son las discrepancias en la asignación imperativa de las vacaciones estivales y el desacuerdo en la retirada de los complementos de Incapacidad Temporal (IT), objeto de discrepancia jurídica previa.

Desde los sindicatos se advierte que la persistencia en estas políticas de gestión está provocando efectos adversos en la retención del talento, evidenciado en un incremento de las solicitudes de excedencia y salidas voluntarias de profesionales altamente cualificados que acusan un progresivo desgaste profesional.

Resultados récord de Airbus

«Hay un doble discurso. Por un lado, el que se le está dando a los accionistas, porque al accionista se le ha subido la prima del beneficio de la acción un euro más, es decir, un 25% más. Por otro lado, está el mensaje que se le envía a los trabajadores y es que en el primer trimestre hemos superado al del año pasado. Se dice una cosa fuera y dentro se dice otra. Es la doble moralidad que tiene esta empresa», aclaran.

«Ahora la empresa está en beneficios récord y estamos vendiendo como nunca y hay muchas entregas. Con la sección de Defensa se están firmando los contratos de la historia, con muchos proyectos en activo ahora mismo», señalan.