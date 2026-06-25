Los trabajadores creen que Airbus utiliza el cambio de condiciones para forzar salidas: «Quieren que dimitamos»

La compañía Airbus no para de hacer cambios en las condiciones laborales de su plantilla en España, y esta situación afecta a las subidas salariales acordadas, a las vacaciones e incluso hasta al teletrabajo. En consecuencia, según fuentes cercanas a la situación, varios trabajadores creen que Airbus utiliza el cambio de condiciones para forzar salidas y aseguran que con esto la compañía «quiere que dimitamos».

Asimismo, es un hecho más que conocido en el sector que desde hace un par de meses la compañía Airbus sufre una fuga de talento, ya que muchos trabajadores están abandonando la compañía y yéndose a otras empresas que les ofrecen mejores condiciones. En concreto, «la modalidad que más están solicitando los trabajadores es la excedencia», según fuentes cercanas.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguran a OKDIARIO que desde la compañía no están preocupados por esta situación y por la pérdida de talento, ya que consideran que «se va poca gente y que se capta mucho talento». Además, la empresa se defiende alegando que «las renuncias voluntarias son muy pocas», pero, al parecer, el nivel de personas que piden excedencias es elevado.

Por tanto, la insuficiencia de la subida salarial, la imposición del periodo vacacional en agosto, el incumplimiento de la sentencia sobre la retirada del complemento IT, y la reducción del teletrabajo están llevando a la fuga de talento en Airbus y también a una huelga que va a empezar en el mes de julio.

Huelga en Airbus desde el 1 de julio

La plantilla de Airbus España ha convocado una huelga que empezaría el 1 de julio y que se extendería hasta el día 31 del mismo mes, según explican fuentes sindicales a OKDIARIO. Estas acciones afectarían a todo el territorio nacional, por lo que se verían involucrados todos los centros de trabajo de España y las tres divisiones de nuestro país: Airbus Defensa y Espacio, Airbus Operaciones y Airbus Helicópteros.

Como no hay convocada una nueva mesa de negociación con la compañía, el 1 de julio comenzaría esta huelga. Fuentes sindicales han indicado que «cada día de huelga los propios trabajadores analizaremos en asamblea la respuesta de la empresa para ver si se frena o no».

De igual forma, esta huelga cuenta con la completa oposición de la compañía Airbus. Así, según indican fuentes conocedoras de la situación, «no se ha llegado a ningún acuerdo con la dirección» y la compañía ha comunicado que «no está conforme con la huelga». En este punto, Airbus se ha defendido exponiendo que «sí han hecho movimientos para las subidas salariales», sin embargo, como denuncian los trabajadores, «estas subidas salariales han sido impuestas por la empresa con las cantidades que ellos han querido y han quedado muy lejos de las peticiones de los empleados».