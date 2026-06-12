Airbus aplaza a 2027 la fusión espacial con Thales y Leonardo tras la denuncia de OHB en Bruselas por monopolio

La fusión espacial que va a tener lugar entre Airbus con Thales y Leonardo a través de una Joint Venture, el conocido como Proyecto Bromo, empezaría a funcionar en el mes de septiembre de 2027. No obstante, como indican fuentes conocedoras de la situación se podría retrasar por «la denuncia que ha interpuesto la compañía alemana OHB, especializada también en espacio y defensa, ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por un posible monopolio a nivel europeo».

Por tanto, ahora se está analizando en la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea si existe un problema de monopolio. «La joint Venture se está creando ya, lo que hay ahora mismo es un MoU (Memorando de Entendimiento o Acuerdo de Intenciones). Entonces, en septiembre de 2027 es cuando empezaría a funcionar, cuando todo el negocio estaría transferido», aseguran las fuentes.

«La denuncia de OHB está ya en la Comisión Europea porque desde este organismo están pidiendo mucha información a Airbus», explican las fuentes.

Ante la creación de esta Joint Venture algunos trabajadores de Airbus «se encuentran preocupados porque quieren mantener las mismas condiciones y derechos a raíz de la fusión», aclaran. Asimismo, otra de las peticiones de los trabajadores sería que aunque se les pase a trabajar a esta Joint Venture puedan seguir perteneciendo a Airbus y conservar su antigüedad, «que se les dé la oportunidad de poder permanecer en la compañía raíz, que es Airbus», defienden.

En concreto, Airbus considera que la entidad resultante dará empleo a unas 25.000 personas en toda Europa. Con una facturación anual de alrededor de 6.500 millones de euros (al cierre de 2024, proforma) y una cartera de pedidos que incluye más de tres años de las ventas previstas. «La nueva compañía constituirá una entidad sólida, innovadora y competitiva en todo el mundo», afirman desde Airbus.

Un líder europeo del sector espacial

Las tres compañías acordaron combinar gran parte de sus actividades espaciales para crear un «campeón europeo» capaz de competir con gigantes estadounidenses como SpaceX y reducir la fragmentación industrial europea. La futura empresa reuniría fabricación de satélites, sistemas espaciales, observación de la Tierra, comunicaciones seguras y otros servicios relacionados con el espacio.

La propiedad de la nueva compañía se compartirá entre las sociedades matrices, con Airbus, Leonardo y Thales como titulares del 35%, el 32,5% y el 32,5% del capital respectivamente. Operará bajo control conjunto y contará con una estructura de gobernanza equilibrada entre los socios.

Airbus aportaría las actividades de Space Systems y Space Digital que actualmente están dentro de Airbus Defence and Space. Leonardo y Thales aportarían sus participaciones en negocios como Thales Alenia Space y Telespazio, entre otros activos espaciales.

En la declaración conjunta de las tres empresas, estas comunicaron que «la nueva compañía propuesta marca un hito decisivo para el sector espacial europeo. Refleja nuestra visión compartida de la necesidad de desarrollar una presencia europea más fuerte y competitiva en un mercado mundial del espacio cada vez más dinámico. Al reunir nuestro talento, recursos, conocimientos y capacidades de I+D, nos proponemos generar crecimiento, acelerar la innovación y aportar un mayor valor a nuestros clientes y partes interesadas».

«Esta alianza se alinea con la ambición de los gobiernos europeos de reforzar sus activos industriales y tecnológicos para garantizar la autonomía de Europa en el ámbito estratégico del espacio y de sus múltiples aplicaciones. Además, ofrece a los empleados la oportunidad de ser parte central de esta ambiciosa iniciativa, donde podrán beneficiarse de mejores perspectivas de desarrollo profesional y del potencial colectivo de los tres líderes del sector», concluyen las tres compañías.