Airbus amenaza a los trabajadores con «descuentos salariales» a pesar de que se movilizan en su tiempo de descanso

Los trabajadores de Airbus llevan varias semanas de movilizaciones que suelen tener lugar durante los martes y los jueves y que se tratan de concentraciones frente a las oficinas de Recursos Humanos, principalmente en la sede Getafe, aunque también se produce en otros centros. Estas protestas están convocadas en el horario de descanso legal de los trabajadores, aunque, desde la compañía ya han alertado a la plantilla de «descuentos de salario en la nómina» si se producen dentro del horario de trabajo estas quejas.

Así, desde RRHH de Airbus se ha enviado un comunicado a los trabajadores en el que se indica que «estas concentraciones, así como otras que están teniendo lugar durante el tiempo de trabajo, tendrán la consideración legal de asamblea en paro, lo que podrá conllevar el descuento salarial correspondiente en la nómina por el tiempo no trabajado».

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