Un ingeniero químico sobre cómo limpiar el váter de forma correcta: “Te voy a mostrar lo que he aprendido sobre cómo limpiar correctamente el inodoro”

El inodoro es uno de los elementos del hogar que más suciedad acumula. Por ende, requiere mucha más atención a la hora de limpiar que otras zonas. No obstante, no por usar muchos productos o mezclarlos se va a conseguir un mejor resultado. Todo lo contrario: existen varias combinaciones que pueden generar gases tóxicos.

Diego Fernández, ingeniero químico, señala que la limpieza debe comenzar por limpiar la suciedad perceptible y después, siempre que sea necesario, desinfectar. Este procedimiento concuerda con las sugerencias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que indican que limpiar con agua, detergente o jabón elimina la mayoría de los gérmenes de las superficies.

Primero se debe limpiar y después desinfectar

Uno de los errores más comunes es echar lejía o desinfectante directamente sobre una zona sucia. El CDC aconseja limpiar primero para quitar la materia orgánica y suciedad y, acto seguido, desinfectar si es preciso. Las partículas pueden debilitar los efectos del producto desinfectante.

Por esto, un óptimo método de limpieza consiste en:

Eliminar la suciedad observable. Limpiar con un producto específico para el baño. Enjuagar los restos del limpiador. Aplicar el desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante. Respetar el tiempo de acción indicado en la etiqueta.

El peligro de combinar productos

Hay una regla que no se debe quebrantar: no mezclar productos de limpieza. Especialmente la lejía, ni con otros desinfectantes o limpiadores. El CDC avisa que estas mezclas pueden liberar gases nocivos para la salud.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda también no combinar productos químicos de limpieza, además de mantener una correcta ventilación cuando se lleve a cabo. Esto se resume en que no es lo más indicado agregar lejía a un retrete con restos de otro limpiador aún presentes.

Esta es la frecuencia con la que se debe desinfectar

Otro punto que se suele malinterpretar es que limpiar y desinfectar no son exactamente lo mismo. Según el CDC, en la mayor parte de las situaciones domésticas, la limpieza frecuente es más que suficiente para acabar con la mayoría de los microbios. Es por esto que no es necesario desinfectar todos los días. La desinfección es recomendable cuando algún conviviente está enfermo o existe algún familiar con riesgos de infección.

En definitiva, más no siempre es sinónimo de mejor. La clave está en utilizar el producto adecuado, en el orden correcto y siempre siguiendo las indicaciones del fabricante en el etiquetado o de un especialista en limpieza del hogar.