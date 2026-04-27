Modric tiene en vilo a Croacia tras fracturarse el pómulo: «Esperemos que pueda estar al 100%»

Luka Modric ha sido operado con éxito este lunes tras fracturarse el pómulo en el duelo que disputó el Milan contra la Juventus en Serie A. El jugador croata comienza su recuperación y no volverá a jugar con su club este curso. Croacia espera ahora que pueda recuperarse para un Mundial que arranca en poco más de un mes. Es el líder de su selección y espera poder jugar su quinta Copa del Mundo.

«El capitán de Croacia, Luka Modric, se ha sometido a una cirugía exitosa tras la fractura del hueso cigomático izquierdo en el derbi del AC Milan contra la Juventus. El personal médico de Croacia mantiene un contacto permanente con el AC Milan y el capitán del equipo, así como con el cuerpo técnico dirigido por el entrenador principal Dalic», señala la selección croata en un comunicado emitido este lunes

«He estado hablando con Luka, y le he deseado una cirugía exitosa y una recuperación de calidad y rápida. Estoy convencido de que hará todo lo posible para estar listo para el Mundial, y le brindaremos todo el apoyo. Tengo confianza en que la recuperación irá según lo planeado y que Luka, como capitán del equipo, nos liderará en otra gran competición este verano», añadió el seleccionador croata al comunicado.

Modric no volverá a jugar con el Milan este curso

«Las pruebas instrumentales realizadas hoy han detectado una fractura en el pómulo izquierdo que requerirá intervención quirúrgica, prevista para las próximas horas», reza el comunicado del club rosonero recogido por los medios locales.

Modric tuvo que ser sustituido en el minuto 79 de partido, después de un choque cabeza contra cabeza en la disputa de un balón con el italiano Manuel Locatelli, que le dejó visiblemente aturdido sobre el césped de San Siro el pasado domingo.

La lesión de la leyenda croata, Balón de Oro en 2018, se produce a mes y medio del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el que sería el quinto mundial de Modric tras Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.