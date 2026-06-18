La familia de Messi se pronuncia sobre el delicado estado de salud del padre del futbolista

Mucho se estaba hablando del estado de salud de Jorge Messi, el padre de Leo, especialmente tras las lágrimas del futbolista después de unos de sus goles contra Argelia en el estreno de Argentina en el Mundial. Varios medios de comunicación aseguraron que el jugador se emocionó en el terreno de juego porque su padre estaba ingresado en un hospital y su pronóstico era de gravedad, una información que dio la vuelta al mundo en cuestión de horas.

La realidad, según la familia Messi, es que Jorge evoluciona favorablemente de un problema de salud que le mantiene bajo seguimiento médico. El círculo más íntimo del argentino ha emitido un comunicado para aclarar la situación del padre del futbolista, ante la publicaciones de una serie de especulaciones y rumores que han molestado a sus más allegados.

Comunicado de los Messi

«La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta», comienza diciendo la nota emitida y difundida por la familia del jugador de Inter Miami y ex del Barcelona.

«Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar», añaden en el comunicado.

Y van más allá: «La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable».

Por último, aseguran que ellos se encargarán de comunicar las novedades en caso de que sean importantes: «Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión».