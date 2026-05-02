Moleiro presenta su candidatura al Mundial en la recta final de la Liga

El último mes de competición en el fútbol europeo se presenta como una oportunidad para muchos jugadores de brillar de cara a una posible convocatoria para el Mundial. Incluso en selecciones con un bloque definido, como es España, aún hay plazas en el aire y con varios nombres opositando a ellas. Alberto Moleiro es uno de los que luchan por su presencia en la cita mundialista. El centrocampista del Villarreal, que ha estado los últimos meses en la órbita de Luis de la Fuente, ya ha comenzado a presentar su candidatura en la recta final de la Liga.

El futbolista canario ha brillado en el último triunfo del Villarreal en el campeonato doméstico, aportando un tanto en la goleada de los suyos ante el Levante (5-1). Moleiro se ha destacado de cara a puerta en esta campaña, en la que ha contribuido con 10 goles en 33 partidos de Liga. El mediocampista creativo, al que se ha comparado con Pedri desde que comenzó a despuntar con 18 años en la UD Las Palmas. Moleiro dio el salto el pasado verano al Villarreal desde el conjunto canario, asegurando la clasificación a Champions en un equipo asentado en el tercer puesto de la tabla.

El futbolista de 22 años ha dado un paso adelante en esta campaña, en la que ha encontrado una mayor madurez en su juego y ha mejorado su relación con el gol. Preguntado tras el encuentro de Liga ante el Levante, Alberto Moleiro se ha mostrado confiado con una posible llamada de Luis de la Fuente. «Estar en boca de la Selección ya es un orgullo para mí. Ojalá se pueda dar, porque sería un premio increíble que todo niño que juega a fútbol querría. Me siento preparado para ello y cuando venga vendrá», ha respondido de forma tajante en los micrófonos de DAZN tras el partido.

Las lesiones, una oportunidad para Moleiro

Otro de los aspectos a vigilar para los seleccionadores en el mes final de competición son las lesiones. La cercanía con el Mundial -que comienza el 11 de junio- provoca que una complicación física pueda suponer decir adiós a la cita mundialista. En la medular, España cuenta con la duda de un Pablo Barrios al que las lesiones han mermado durante buena parte de la temporada con el Atlético de Madrid.

Caso diferente es el de Mikel Merino, intervenido el mes de febrero de una fractura por estrés en el pie derecho. El del Arsenal aún no ha regresado a los terrenos de juego, y su estado físico es una incógnita a 40 días del Mundial. En caso de que ninguno de ellos llegue en condiciones óptimas para la lista de Luis de la Fuente, la opción de Alberto Moleiro ganaría enteros para la selección española. El centrocampista dispone de cuatro jornadas más de Liga para seguir convenciendo al seleccionador.