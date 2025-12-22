Feijóo culpa a Sánchez de la subida de Vox para «frenar» al PP

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha culpado a Pedro Sánchez, de la subida de Vox en Extremadura. Para Feijóo, la estrategia de «alimentar el miedo» con la subida del bloque de derechas ha logrado un efecto contrario que sólo ha llevado a «frenar» las expectativas del PSOE. Un día después de conocerse el resultado de las urnas, el líder del PP ha pedido a los de Abascal no «equivocarse» de adversario político.

«El topicazo de la derecha y la ultraderecha ya no cuela», ha asegurado el jefe del principal partido de la oposición. Feijóo, que ha puesto sobre la mesa la suma de los resultados obtenidos por el PP y Vox, con el 38,78% de los votos y el 16,90% respectivamente, ha destacado que ambos partidos se hayan consolidado como el bloque ganador en la región. «El 60% de los extremeños ha elegido derribar el muro de Sánchez», ha señalado.

Ante la Junta Directiva Nacional de los populares que este lunes se ha reunido en Génova, Feijóo ha puesto énfasis en que no sólo Vox haya sido capaz de mejorar sus resultados, también el PP. «La mejora del resultado de Vox no es a costa del Partido Popular, espero que el PSOE asuma el fracaso de su relato», ha destacado.

En este sentido, el líder del PP ha cargado contra Sánchez al haber planteado estos comicios como «una cuestión de confianza» que finalmente «ha perdido». Con todo, ha interpelado de manera directa a los de Santiago Abascal para «responder con responsabilidad y proporcionalidad» a los resultados. El PP ha cosechado 28 escaños, uno más que en las elecciones de 2023; Vox, por su parte, ha logrado consolidarse con hasta 11 parlamentarios.

«España necesita un tiempo nuevo», ha asegurado, a lo que ha señalado que Extremadura es el primer ejemplo. A renglón seguido, Feijóo se ha mostrado convencido de que tras este domingo «se ha activado un efecto dominó que no va a parar» y que esperan que tenga el mismo resultado en Aragón, Castilla y León y Andalucía, próximos comicios.

«Lo que ha pasado en Extremadura volverá a pasar», ha advertido Feijóo. Del mismo modo, ha expresado, que ocurrirá en el resto de España cuando se convoquen unas elecciones generales -previsiblemente en 2027- «porque la mentira, la corrupción, el cinismo machista, la falta de valores», ha asegurado el líder del PP, «no renta» a los españoles. Ha asegurado que «Sánchez dejará una España herida y un PSOE muerto».

Según ha destacado el líder del PP, fue el propio Sánchez «quien planteó estas elecciones como una cuestión de confianza». «Pues bien: ha perdido. La gente no le dio el aval que buscaba para todos sus desmanes», ha completado.