Russell Crowe se une al reboot de ‘Los inmortales’ que protagonizará Henry Cavill

Le está costando arrancar más de lo esperado, pero el reboot de Los inmortales ya va cogiendo forma. Sobre todo porque además de contar con una estrella a la altura de Henry Cavill, hace escasas horas hemos conocido el fichaje de Russell Crowe para el proyecto. Un reinicio que pretende resucitar la saga ochentera de la mano de uno de los cineastas que más han contribuido a revolucionar el cine de acción moderno: Chad Stahelski. El ex doble de riesgo y director de la franquicia John Wick tiene varias producciones entre manos, pero el renacer de esta cinta de 1986 parece una prioridad y sus fans, no pueden esperar a ver las coreografías con espadas de por medio que tiene pensadas el adrenalínico realizador.

La preproducción del filme está siendo compleja, entre otras cosas por el cambio en las compañías que a priori, iban a firmar el relanzamiento de la propiedad intelectual. La nueva versión de Los inmortales lleva varios años en desarrollo, pero recientemente pasó de las manos de Lionsgate a las de Amazon MGM Studios, cuyo objetivo es proyectarla en cines. Entre despachos, el ex directivo cinematográfico de Netflix Scott Stuber, se encuentra produciendo la película para la recién relanzada United Artist, resucitando de la misma forma para una compañía que en su origen fue creada por el mismísimo Charles Chaplin. Esta, bajo el amparo de la compañía fundada por Jeff Bezos, posee todos los derechos comerciales del material original que escribieron en su momento Gregory Widen, Peter Bellwood y Larry Ferguson. El plan por supuesto, pasa por crear toda una serie de filmes en torno a a la IP con Stahelski como narrador indiscutible.

¿De qué trataba ‘Los inmortales’?

La película original de Los inmortales (1986) estuvo protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery. Por lo que por la diferencia de edad, podemos llegar a pronosticar que ahora Crowe será el encargado de asumir el rol ocupado hace 40 años por el ex James Bond. La trama narraba el clímax de una antigua batalla entre guerreros inmortales, desarrollándose a través de tramas entrelazadas del pasado y el presente.

Un clásico de culto venido a venos en el propio desarrollo de su saga, el cual contará con una revisión literaria de su libreto de la mano de Michael Finch, guionista de John Wick: Capítulo 4. Russell Mulcahy fue el encargado de dirigir la primera cinta, con la producción de Peter S. David y William N. Panzer. No obstante, Stuber recoge el testigo y produce junto a Neal H. Moritz, Josh Davis, Louise Rosner y 87Eleven Entertainment, la productora de Stahelski.

Collider fue el primer medio en informar de esta noticia tan estimulante para el proyecto, pues la incorporación del actor de Gladiator (2000) parece irle a la película como anillo al dedo, con la épica tan característica que Crowe siempre imprime a sus papeles. Eso sí, el australiano necesita urgentemente estrenar un título a la altura de lo que hasta hace unos años había sido su carrera. Salvando a Identidad borrada (2018) y la miniserie La voz más alta (2019), Crowe lleva encadenados en el último lustro, toda una serie de fracasos económicos y críticos. Salvaje (2020), La forja de un campeón (2022), Poker Face (2022), El exorcista del papa (2023) o Kraven the Hunter (2024) representan, una senda hacia la serie B muy dañina para la etapa profesional de una estrella que a principios de los 2000 era uno de los actores más respetados de la industria, gracias a papeles a la altura de Una mente maravillosa (2001), Master and Commander: Al otro lado del mundo (2001) y Cinderella Man (2005), entre otras.

A Crowe, trabajo precisamente no le falta. A finales de año estrenará Nuremberg, acaba de termina el rodaje del thriller Unabom para Netflix y en 2026, protagonizará The Billion Dollar Spy.

Chad Stahelski debe volver a John Wick

No sabemos cómo ni cuándo, pero Chad Stahelski debe apañárselas para sacar adelante el reboot de Los inmortales. Hace algunos meses, Lionsgate confirmó el desarrollo de una John Wick 5, algo que el director había dejado siempre en el aire y que ahora por sus recientes declaraciones no parece tener nada claro. Porque el norteamericano todavía tiene por delante la dirección de la serie de Under The High Table, basada en el mismo universo y como director y tras cuatro largometrajes siguiendo a Baba Yaga, Stahelski tiene un interés latente en abordar otro tipo de historias.

Se desconoce la fecha exacta en la que la nueva Los inmortales podría llegar a los cines. Sin embargo, como mínimo no aterrizará en la cartelera internacional hasta 2027.