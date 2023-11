El reboot de ‘Los inmortales’ podría comenzar a rodarse dentro de un año según su director

Lleva años con idas y venidas, pero parece que el proyecto para traer de regreso un reboot de Los inmortales sigue en marcha. No obstante, los implicados en el reinicio están tan solicitados que parece ceu rodaje no comenzará hasta al menos, dentro de un año, según acaba de adelantar el director Chad Stahelski.

El rostro visible del reboot será el actor Henry Cavill, quien dará vida al nuevo McLeod. El legendario papel que originalmente fue interpretado por Christopher Lambert en la cinta de 1986. Ahora, el cineasta responsable de la saga John Wick ha hablado de cómo avanza la producción, ya que a raíz de la huelga de guionistas y de los actores, esta clase de proyectos siempre están en riesgo de cancelarse por la propia dificultad que supone sacarlos adelante.

“No tenemos una fecha, pero digamos que dentro de un año (risas). Tan pronto como pueda. Fes estado desarrollando dos proyectos a la vez: Ghost of Tsushima y Los inmortales. Son dos de las historias que amo. Tengo otro par de proyectos que realmente amo. Tengo Rainbow Six y algunas cosas más, pero aún están en desarrollo en las fases de guion. Llevo ocho años intentando hacer Los inmortales. Realmente me encantaría hacerla. Todos los obstáculos parecen estar en juego, y si todo va bien, terminamos con esta huelga y todos nuestros cronogramas funcionan, parece muy, muy probable”, le contaba Stahelski al medio Collider.

Un reboot complicado de un proyecto que no tuvo éxito comercial

La película original de Russell Mulcahy no fue precisamente un gran éxito en la taquilla en su estreno. Pero la idea de volver a presentar el concepto de estos héroes inmortales siempre ha rondado por las cabezas de los ejecutivos de Hollywood. Hace no mucho, Dave Bautista estuvo designado para protagonizarla, pero el lento desarrollo detuvo la producción y el exluchador de la WWE comenzó a incorporarse a otros largometrajes relacionados con el mundo de los superhéroes y la acción, como la franquicia Guardianes de la Galaxia.

El argumento del largometraje original seguía a McLeod, un luchador de la actualidad que peleaba contra Iman Fasil (Peter Diamond) con una espada después de uno de sus combate. Pero la historia de fondo rápidamente revela que este protagonista ha vivido durante cien años, viajando de un lugar a otros, mientras parece no poder morir. Es en ese contexto en el que aparece Juan Sánchez- Villalobos Ramírez (Sean Connery), quien le termina por advertir que sólo puede haber un inmortal para que el mundo esté en equilibrio.

Lionsgate todavía no ha fijado una fecha de lanzamiento para el filme, aunque según los tiempos que maneja el realizador, no veremos de nuevo el regreso de los inmortales al menos, hasta el 2025.