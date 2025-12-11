‘En boca de todos’ entrevista a un okupa que termina por confesar otro delito: «Vas a ir al calabozo»

Momento de alta tensión y surrealismo el que se ha vivido hoy jueves 11 de diciembre entre el propietario de un inmueble y su presunto okupa en el programa En boca de todos de Cuatro. El primero denuncia que el segundo, además de deberle 9000 euros, le ha amenazado de muerte en varias ocasiones, lo que le ha causado un importante problema de salud. En un cara a cara que ha durado veinte minutos, el presentador, Nacho Abad, y los colaboradores del espacio de Mediaset han asistido atónitos a contradicciones, mensajes de voz escandalosos, acusaciones e incluso una confesión. Y es que, para defenderse, el supuesto okupa ha acusado al dueño de su casa de haber hecho negocios ilegales juntos en el pasado.

En boca de todos ha conocido este jueves la historia de Iván, un hombre de Tudela, Navarra, que tiene una orden de alejamiento de su inquiokupa. El propietario culpa a las amenazas y los impagos de sus inquiokupas de acabar con su salud. Amenazas a través de notas de voz que se han podido escuchar en pleno directo y que los presuntos okupas han reconocido.

A día de hoy, a Iván, le deben 9.000 euros y, a raíz de todo esto, ha sufrido un ictus y una insuficiencia cardiaca. Por su parte, los presuntos okupas tienen una versión completamente diferente. El equipo del programa de Mediaset ha hablado con ambas partes.

Tras conocer esta primera versión de Iván, Nacho Abad ha comenzado su conexión con Mariano, el presunto okupa preguntándole si habían pagado sus recibos. Su respuesta ha sido afirmativa, contradiciendo la versión del propietario. Ha sido entonces cuando este ha hecho público un nuevo audio en el que la pareja de Mariano conformaba que habían falsificado los recibos.

«Este señor me cortó la luz tres veces. Me cortó el agua dos veces. Déjame hablar. Me mandó tres empresas de antiokupas. Los antiguos inquilinos tienen unas 20 denuncias de ellos por lo mismo. Este piso era un piso de señoritas de compañía, le conoce todo el barrio. Lo que dice el audio es mentira. No es que haya mentido mi mujer, el problema es: ¿cómo nos vamos a poner si empieza a cortarnos la luz?», ha comenzado el inquiokupa.

Acto seguido, el programa ha reproducido los audios en los que los inquiokupas amenazan de muerte al propietario, y éste lo reconoce en directo: «Sí, se lo digo, porque me ha cortado la luz. No voy a pedir perdón».

«Yo no le he cortado la luz, y lo del agua también es mentira. Es mentira todo. Yo no he cortado nunca nada. No haces más que mentir, ya vale. Tendríais que estar fuera de mi casa», ha asegurado el propietario. «¡Calla un poco y déjame hablar! Que yo te he dejado hablar a ti».

La confesión del presunto okupa

El cara a cara ha durado 20 minutos y ha dejado al equipo de En boca de todos casi sin palabras. El presunto okupa ha atacado al propietario de ser conflictivo o de «autolesionarse» para llamar la atención.

Pero lo más escandaloso ha sido cuando Mariano, el supuesto okupa, ha acusado a Iván de lo siguiente: «Este señor, antes, vendía cupones de la ONCE por su enfermedad y le echaron. Me daba cupones premiados y me decía que los cobrara y nos repartíamos el dinero». Nacho Abad, perplejo, le ha preguntado a Mariano sí él aceptaba ese trato y el entrevistado ha aceptado que sí. «Eso es un delito, ¿lo sabes?», ha preguntado el presentador. «No, el delito lo ha hecho él (Iván)», ha contestado Iván, ante lo que el comunicador de Mediaset ha sido tajante: «Y tú también. Acabas de confesar un delito. (…) Puedes ir al calabozo directo».