‘En boca de todos’ muestra las imágenes del okupa exhibicionista que amenaza al grito de: «Alá es grande»

Un día más, el programa En boca de todos ha mostrado las graves consecuencias que tiene la okupación ilegal en nuestro país y hoy, jueves 13 de noviembre, el espacio presentado por Nacho Abad ha mostrado la impotencia y el pánico de los vecinos del barrio Arangoiti de Bilbao quienes denuncian a un okupa exhibicionista que vive en un garaje. Se trata de un joven de origen argelino que enseña sus partes íntimas a mujeres y menores, y amenaza con un gran machete y al grito de: «Alá es grande». «Nos comenzó a tirar piedras, a insultar, a enseñarnos sus partes y con gestos… Esto no hay quién lo aguante», ha expresado en directo una de las víctimas. La Ertzaintza se presenta frecuentemente ante las llamadas de los vecinos, pero no le pueden detener porque no son delitos graves, como mucho le echan pero este individuo se desplaza al garaje de un edificio cercano.

Se llama Hasan y tiene atemorizado a un barrio entero. Es un okupa reincidente y los vecinos de la zona le describen como un hombre exhibicionista, conflictivo y agresivo. Tiene entre 20 y 30 años, es de origen argelino, no trabaja y se supone que está estudiando un módulo de hostelería.

Es conocido por okupar el cuarto de la caldera de un edificio del barrio de Arangoiti en Bilbao, allí comía y tenía sus enseres, pero la Etzaintza le echa y se desplaza al garaje de un edificio cercano. Parece tener algún tipo de enfermedad mental, amenaza a los vecinos, enseña sus partes íntimas a mujeres y menores, insulta, presiona… El vecindario vive con miedo porque el okupa exhibicionista se ha ido del garaje, pero sigue por las inmediaciones.

Rocío, una de las vecinas, ha querido contar el terrible episodio que sufrió con el exhibicionista del garaje. Al parecer, le advirtieron que Hasan les estaba buscando con un machete y que fueron a ver qué le sucedía, pero no fue posible hablar con él: «Nos comenzó a tirar piedras, a insultar, a enseñarnos sus partes y con gestos… Esto no hay quién lo aguante».

La Ertzaintza se presenta frecuentemente ante las llamadas de los vecinos, pero no le pueden detener porque no son delitos graves, es exhibicionismo o gritos tipo: «Alá es grande». Los vecinos aseguran que el barrio está atemorizado y hay mucha tensión en la zona porque los niños tienen miedo a salir a la calle. Le ven capaces de hacer daño con el machete que tiene en su poder: «Es un enfermo mental y debería estar en un centro porque esto va a terminar mal».