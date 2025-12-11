Netflix prepara el gran estreno de misterio del año: llega el 12 de diciembre con un reparto estelar

La saga de Puñales por la espalda se ha convertido en una de las favoritas de los amantes de suspense y misterio y en todo un éxito de taquilla y audiencia. En 2019 se estrenó la primera película de la saga Puñales por la espalda en la que Rian Johnson, responsable del guion y la dirección, sorprendió a todos con el personaje del detective infalible Benoit Blanc, papel que borda el actor Daniel Craig, y en 2022 se estrenó la segunda Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion que también se convirtió en todo un éxito. El próximo viernes 12 de diciembre llegará a Netflix la tercera parte de esta saga Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) en la que el actor tendrá que resolver un nuevo y complicado caso relacionado con el asesinato de Monseñor Jefferson Wicks, un carismático y misterioso sacerdote, con la ayuda de Jud Duplenticy, otro joven sacerdote. Otra cinta de misterio perfecta para los que han disfrutado con las dos anteriores y para todos los que buscan películas de suspense.

La película Puñales por la espalda: De entre los muertos se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto este año en septiembre y en los cines el 26 de noviembre. Ahora los usuarios de la plataforma de streaming Netflix podrán ver esta película sin moverse desde el sillón de su casa desde el próximo 12 de diciembre. Esta nueva cinta de Rian Johnson (Looper) logra de nuevo que una película de misterio familiar no se convierta en un entretenimiento facilón sino en una cinta de suspense brillante. En esta ocasión sus protagonistas se tienen que enfrentar a otra compleja investigación utilizando métodos como la observación, la intuición, las entrevistas a los sospechosos y ese toque de humor al que esta saga nos tiene acostumbrados.

¿Qué ocurre en la película Puñales por la espalda: De entre los muertos?

En esta tercera entrega de la saga, el detective Benoit Blanc asume un nuevo caso en que tendrá que descubrir quién ha asesinado al sacerdote Monseñor Jefferson Wicks. Hay que tener en cuenta que se trata de un cura bastante polémico que cuenta con una congregación que le protege y que en sus sermones solía atacar a la «pérfida modernidad» de las madres solteras y de las prostitutas.

Blanc conocerá al joven y honesto sacerdote fray Jud Duplenticy que le ayudará a investigar este crimen que ha tenido lugar en la iglesia de un pequeño pueblo y los dos intentarán descubrir quién es el culpable entre una larga lista de sospechosos. Pronto el avispado detective Benoit Blanc se dará cuenta de el crimen está relacionado con una oscura historia que salpica a algunos de los vecinos. Para averiguar lo que ha pasado tendrá que descubrir toda una compleja red de secretos y tensiones que tienen los miembros de esta comunidad, además de refutar los rumores de intervención sobrenatural y desenmascarar al asesino.

El reparto de esta cinta de misterio y suspense

El conocido actor Daniel Craig da vida de nuevo al inteligente y complejo detective Benoit Blanc y como en las dos películas anteriores de la saga seguro que no nos va a decepcionar. Además, en esta ocasión tiene un papel de peso el actor Josh O’Connor que interpreta el papel del reverendo Jud Duplenticy, un joven sacerdote, Josh Brolin el de Monseñor Jefferson Wicks y la actriz Glenn Close a Martha Delacroix, una devota religiosa muy devota y mano derecha de Wicks.

También en el reparto están los actores Mila Kunis como la jefa de policía local Geraldine Scott, Jeremy Renner como el doctor Nat Sharp, el médico de pueblo, Kerry Washington como la abogada Vera Draven, Andrew Scott como Lee Ross, un autor de éxitos de ventas, Cailee Spaeny como Simone Vivane, Daryl McCormack como Cy Draven, un aspirante a político, Thomas Haden Church como Samson Holt, un jardinero circunspecto, Jeffrey Wright como el obispo Langstrom, Annie Hamilton como Grace Wicks, James Faulkner como el reverendo Prentice Wicks, padre de Jefferson, Bridget Everett como Louise, Noah Segan como Nikolai y Joseph Gordon-Levitt como un locutor especialista en béisbol, entre otros.

La película Puñales por la espalda: De entre los muertos es uno de los últimos estrenos de la plataforma Netflix de este año y los seguidores de esta saga están deseando poder disfrutar de las nuevas aventuras del detective Benoit Blanc. Además de esta película en diciembre se estrenan en Netflix junto con Todas las habitaciones vacías, Ojalá me lo hubieras dicho, Fuera de foco, El secreto de Santa, El falsesecuestro, La hora de los valientes, El gran diluvio o Adiós, June, entre otras muchas.