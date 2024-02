La parodia de Ábalos y el ‘caso Koldo’ a lo ‘Gladiator’: «Alcanzaré mi venganza en el Grupo Mixto»

El ex ministro socialista José Luis Ábalos caracterizado como Máximo Décimo Meridio, el protagonista de Gladiator, desafiando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y negándose a dejar su acta de diputado por el caso Koldo. Así es la parodia que se ha vuelto viral en las redes sociales en las últimas horas. En este vídeo Ábalos amenaza al PSOE con encontrar su venganza «en el Grupo Mixto en esta vida o en la otra», imitando con sorna la famosa cita que dejó la película de Ridley Scott que se estrenó en el año 2000.

El autor de esta parodia es Iberian Son. Su vídeo recoge la escena en la que el emperador romano Commodo descubre que Máximo Décimo Meridio, el que fuera comandante de los ejércitos del norte de los romanos, sigue vivo peleando como gladiador tras haber sido defenestrado. Commodo reacciona con sorpresa ante este hecho, tras haber ordenado la muerte de Décimo Meridio y la de toda su familia por los celos que le produjo que Marco Aurelio le eligiese a él y a no a Commodo, su propio hijo, como su sucesor al frente del imperio romano.

Pero en esta ocasión, el emperador es Pedro Sánchez y el gladiador que busca venganza es José Luis Ábalos. Se trata de una parodia sobre el paso de Ábalos al Grupo Mixto tras no haber hecho caso al ultimátum del PSOE, que le pedía renunciar a su acta por el caso Koldo.

«Dimite, ¿pero quién te has creído que eres?», le pide el emperador romano, en este caso Sánchez, a Ábalos. Pero el diputado socialista, convertido en esta ocasión en un gladiador que intenta ganarse su libertad luchando a muerte en el coliseo de Roma, se niega a los deseos del presidente del Gobierno.

«Soy Ábalos Décimo Meridio, ex ministro de Fomento, ex ministro de Transporte y ex marido de mis tres mujeres. He sido señalado por el dedo por el caso Koldo. Jamás dejaré mi escaño, no voy a dimitir y encontraré mi venganza en el Grupo Mixto en esta vida o en la otra», afirma un Ábalos que es ovacionado y jaleado por todo el coliseo.

En esta parodia de Gladiator sobre el caso Koldo con Ábalos y Sánchez como protagonistas también un papel para Yolanda Díaz. En esta ocasión, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar hace de Lucilla, la hermana del emperador Commodo y que en el pasado tuvo un escarceo amoroso con Máximo Décimo Meridio cuando era comandante de los ejércitos del norte.

«No estoy acusado de nada»

La comparecencia de José Luis Ábalos ante los medios de este martes en el Congreso no llegó a la épica de Gladiator, pero sí que dejó varias frases destacadas con las que atacó al PSOE y con las que desafío abiertamente a la dirección del que fuese su partido tras más de tres décadas de militancia.

El ex ministro de Transportes decidió comparecer «para defender» su «honor personal» y aseguró que se va al Grupo Mixto del Congreso para defender su «reputación como diputado hasta las últimas consecuencias». Lo hizo a pesar de la detención de Koldo García, el que fuera su ayudante cuando era ministro, en una trama corrupta de presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas por la administración pública en plena pandemia.

«No voy a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puede acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el Grupo Mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio», apostilló en su alegato.

José Luis Ábalos dejó varias frases para la posterioridad para defenderse de su implicación en el caso Koldo, aunque sin llegar a la heroicidad de Gladiator. «No estoy acusado de nada ni formo parte de la investigación en curso» u «ojalá también asistir al finar de esta partida, obligando a quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás, tengan que mirarme a la cara» fueron algunos ejemplos.

Otras frases destacadas fueron las siguientes: «Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político, de una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo» y «me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y la ponderación».