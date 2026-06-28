Once muertos al estrellarse una avioneta con paracaidistas en Francia

Once personas han fallecido este domingo en las afueras de la ciudad de Nancy, al este de Francia, al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo. Los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, (09:00 GMT) cerca de un supermercado en la localidad de Tomblaine, en una carretera cercana a un centro comercial. El prefecto del departamento, Yves Seguy, confirmó que no se habían producido «efectos colaterales» con el siniestro. El aparato es una avioneta «Pilatus» matriculada en Alemania y que suele utilizarse para saltos en paracaídas.

Por el momento se desconocen las causas que han motivado el accidente, así como la identidad de las víctimas, aunque medios franceses señalan que podría tratarse de enfermeras que participaban en el bautismo de paracaidismo, citando al presidente del sindicato independiente del sector, Thierry Pechey. La avioneta había despegado del aeródromo de Nancy-Essey.