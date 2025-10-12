Un río de Ibiza arrastra un coche hacia el mar tras fuertes lluvias provocadas por la DANA Alice

Las fuertes lluvias provocadas por la DANA Alice en la isla de Ibiza han hecho crecer el río de Santa Eulària, el único de toda Baleares, y ha arrastrado hasta dos coches hacia el mar en su último tramo de recorrido. El suceso ha ocurrido sobre las 11:00 horas de este domingo, momento en el que varios vecinos del municipio han grabado la escena para captar las espectaculares imágenes.

Pocas veces se ve al río de Santa Eulària con semejante caudal. Y es que la DANA Alice ha provocado un total de 170 incidentes en su paso por Baleares, 103 de ellos en Ibiza, 40 en Mallorca, 25 en Formentera y dos en Menorca, según ha informado el 112.

Por tipología, los incidentes más comunes son: inundación en edificios y establecimientos (62), inundación en la vía pública (25), obstáculo líquido en la calzada (25), caída de árboles en la calzada (8), caída de árboles (7) y cortes de carretera (7).

De estos 170 casos, a las 10.00 horas de este domingo, quedan 37 abiertos en vías de resolución: 30 en la isla de Ibiza, cuatro en Formentera, dos en Mallorca y uno en Menorca. La mayoría corresponden a inundaciones en edificios o establecimientos (22), inundaciones en la vía pública (4) y cortes de carretera (5).

Por otro lado, el aeropuerto de Ibiza ha registrado hasta el momento cuatro cancelaciones y ocho vuelos desviados por las lluvias y tormentas. Según han informado desde Aena a los medios de comunicación, debido a condiciones meteorológicas adversas en Ibiza, las operaciones en el Aeropuerto se han visto afectadas.

De los 331 vuelos programados para esta jornada, por ahora se han registrado cuatro cancelaciones, dos llegadas y dos salidas y se han desviado ocho vuelos, aunque la actividad se está recuperando paulatinamente en el Aeropuerto.

Por el momento no se han registrados heridos ni víctimas personales. Todos los servicios municipales se encuentran desplegados y trabajando desde el primer momento con el objetivo de achicar agua y restablecer la movilidad.