La AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha presentado este jueves el Informe de Progreso Anual del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP), donde ha concluido que, incluso aplicando la cláusula de escape por el gasto en defensa, serían necesarios ajustes del 0,6% en el PIB en 2027 y del 0,3% en 2028 para mantener la cuenta de control dentro de los límites y cumplir con los compromisos, lo que representa un ajuste de unos 15.000 millones de euros. De hecho, llama la atención que este ajuste de 15.000 millones de euros no lo exija la AIRef hasta 2028, después de las elecciones y, por tanto, no se exija ya con el Gobierno actual en el poder.

De esta forma, también se prevé que el gasto primario neto de medidas de ingresos crecerá un 5% anual en promedio entre 2025 y 2028, frente al 3,4% comprometido en el PFEMP si no se dan medidas adicionales.

Mientras que las tasas de crecimiento del gasto neto serán superiores a los compromisos anuales del Plan en más de dos puntos porcentuales en 2026 y 2027 y en más de un punto en 2028. Por eso, cree que la cuenta de control acumulada superaría el límite desde 2026 y alcanzaría el 2,1% del PIB en 2028.

No obstante, la activación de la cláusula de escape nacional para acomodar el gasto en defensa reduce esas desviaciones. En 2026, la cuenta de control acumulada estaría en el límite del 0,6% del PIB, pero en 2027 y 2028 volvería a superar los límites hasta alcanzar el 1,5% del PIB en 2028. Por eso, aun aplicando la cláusula de escape, la AIReF considera que serían necesarios los citados ajustes.

Menos crecimiento y más déficit

Asimismo, la AIReF ha bajado al 2,2% su previsión de crecimiento del PIB real, por debajo del 2,3% que pronosticó en abril. Esto coincide con las previsiones del Gobierno, pero discrepan en el PIB nominal, que el Gobierno sitúa en el 5,3% para 2026 frente al 4,8% previsto por la AIReF.

A medio plazo, la AIReF ha revisado al alza el crecimiento previsto para 2027 y 2028, hasta el 2% y el 1,9%, respectivamente, por los mayores flujos. Más tarde, estima que el crecimiento del PIB real se desacelerará hasta el 1,7% en 2030. En esta sentido, advierte de que este escenario está sujeto a riesgos a la baja, vinculados especialmente a los conflictos bélicos.

Por otro lado, prevé que el déficit de las Administraciones Públicas repunte en 2026 hasta el 2,6% del PIB debido a las medidas temporales adoptadas. En 2027 se reduciría hasta el 2,2% del PIB y, posteriormente, iniciaría una senda ascendente debido a los gastos que vienen asociados al envejecimiento de la población, la defensa y los intereses hasta el 2,4% del PIB para 2030.

Por subsecotres, la mayor parte del déficit de las Administraciones Públicas se concentrará en la Administración Central. Los Fondos de la Seguridad Social estabilizarían su déficit en el 0,1% del PIB, aunque repuntaría en 2030 hasta el 0,2%.

Las comunidades autónomas se situarán cerca del equilibrio aunque cada una con su situación individual, mientras que las corporaciones locales mantendrán un superávit en torno al 0,3% del PIB.

La deuda

En cuanto a la deuda, pronostica que la ratio de deuda pública se mantenga descendente a medio plazo, aunque a un ritmo más moderado, con una reducción de algo más de cinco puntos en los próximos cinco años, hasta situarse sobre el 95% del PIB en cinco años.

Sin embargo, en el largo plazo, las presiones del aumento de gasto por envejecimiento podrían provocar que la ratio de deuda vuelva a tener senda creciente en la próxima década y vuelva al 100% del PIB para 2041.

Si el gasto evoluciona según los objetivos del PFEMP, la senda sería más favorable, mientras que si el cumplimiento se limita al límite de la cuenta de control ampliada con la cláusula de escape, su evolución sería menos favorable. En esta línea, la AIReF recuerda que una evolución más favorable no puede interpretarse como margen para ampliar la capacidad de gasto ni para llevar la ejecución del plan a los límites.

Riesgo de incumplimiento de la regla de gasto

Al no haberse aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda, la única operativa es la regla de gasto, pero la AIReF aprecia riesgo de incumplimiento de este parámetro tanto en la Administración Central como en las comunidades autónomas en 2026, 2027 y 2028.

La AIReF señala que para cumplir la regla de gasto serían necesarias medidas ya en 2026 por un importe equivalente a cinco décimas del PIB, seis décimas adicionales en 2027 y otras tres en 2028.

Estos ajustes también supondrían el cumplimiento de la regla europea al reducir la cuenta de control acumulada al 0,1% del PIB en 2028 tras aplicar la cláusula de escape. Así, el déficit público se situaría en el 1,1% del PIB en 2030.