Mallorca prohíbe desde este viernes ir en coche a su península de acantilados y atardeceres espectaculares

Mallorca prohíbe desde este viernes 15 de mayo ir en coche a su península de acantilados y atardeceres espectaculares. Unas restricciones que este año se han adelantado 15 días y que finalizarán el 18 de octubre por petición del Ayuntamiento de Pollença.

Los horarios de cierre serán de 10:00 a 22:00 horas y solo se podrá acceder a Formentor en transporte público, a pie o en bicicleta. Este cambio de fechas está motivado por la bajada de actividad que hay dentro de la segunda mitad de octubre. El consistorio pidió que esos días se añadieran dentro de mayo, ya que la cantidad de visitantes es superior.

Así se decidió el pasado diciembre, cuando tuvo lugar una reunión entre la DGT, el Ayuntamiento de Pollença, la Delegación del Gobierno y el Consell de Mallorca (entre otras instituciones), donde se pactaron los detalles de las restricciones para este 2026.

Hasta el año 2024 se prohibía circular por la carretera de Formentor del 1 de junio al 30 de septiembre y el pasado 2025 se alargó la restricción hasta finales de octubre.

Se debe tener en cuenta que hay dos niveles de restricción, donde sólo pueden circular vehículos autorizados, transporte público, servicios de emergencias y bicicletas. El primer nivel empieza en el Puerto de Pollença y se prolonga hasta la playa de Formentor. El segundo se extiende desde la playa de Formentor hasta el faro.

Se permite el acceso al parking situado en el PK 8+000 con vehículo privado sin necesidad de autorización previa y hasta completar el aforo (semáforo verde + barrera levantada + señalización en panel de mensajería variable).

En caso de completar el aforo, el acceso quedará cerrado y restringido para vehículos autorizados. En el PK 2+000 de la Ma-2210 (Pollença) hay ubicada una barrera que sólo permite el acceso a vehículos autorizados.

Para conseguir la autorización, las personas residentes, los vehículos que transporten personas con movilidad reducida y el resto de posibles vehículos autorizados deberán contactar con una antelación mínima de tres días hábiles con la DGT, a través del correo electrónico [email protected].

Pasos a seguir

La barrera se levantará automáticamente al reconocer la matrícula de un vehículo autorizado. En caso de que la lectura de la matrícula falle, los usuarios autorizados disponen de un código QR que puede escanearse en el lector situado junto al interfono para abrir la barrera.

Quienes no dispongan de autorización, deberán detenerse en la vía de servicio y esperar hasta que se vacíe alguna plaza del parking. De no ser así, con aforo completo, semáforo en rojo, barrera bajada y señalización en panel de mensajería variable de «prohibido el paso», se establecerá una sanción por acceso a zona restringida.

Se puede consultar la información completa y las especificaciones de las restricciones en la página formentor.conselldemallorca.es .

Durante el 2025 la DGT interpuso 2.300 multas a vehículos que no hicieron caso de las restricciones. Eso supone unas 1.000 infracciones más respecto al 2024, pero también se debe tener en cuenta que las limitaciones estuvieron vigentes durante más tiempo. Las sanciones las aplica la DGT, como organismo competente en la regulación de la circulación, y son de entre 100 y 200 euros.