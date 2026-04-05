Mallorca prohíbe circular con quads y todoterrenos por los caminos no asfaltados de la protegida Tramuntana

Mallorca prohíbe circular con quads y todoterrenos por los caminos no asfaltados de la protegida Serra de Tramuntana dada la afectación negativa que provocan en términos de erosión, ruido o daños en el medio ambiente.

Además y sin perjuicio de lo que pueda determinar la comisión territorial de coordinación del Consell de Mallorca, los encuentros competitivos o no de vehículos a motor que circulen dentro del ámbito de la declaración de la Sierra como Patrimonio Mundial, tendrán que contar con el permiso del Servicio de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos de la institución insular cuando el número de participantes sea superior a cincuenta (50) en el caso de las motos y diez (10) en el caso de los coches.

Así lo especifica el texto del anteproyecto de la nueva ley que regulará todo lo referente a este espacio protegido de la Serra de Tramuntana y que entrará en vigor una vez que sea aprobado por el pleno del Consell de Mallorca.

Será, en concreto, el Consorcio de Tramuntana Patrimonio Mundial el que propondrá limitar el número máximo anual o minimizar el impacto de actividades no permanentes de circuito cerrado, de recorrido con vehículos a motor, y de carreras de bicicletas, atendiendo el impacto que estas actividades suponen sobre el Paisaje Cultural de la Sierra de Tramontana y sobre los Espacios de Relevancia Ambiental.

Hay que recordar que el Consell de Mallorca respondiendo a las quejas de los alcaldes de la Serra anunció la instalación de cámaras con lector de matrícula y sonómetros en distintos puntos de la Ma-10 y carreteras secundarias de la Tramuntana, para intentar al menos acabar, con las carreras ilegales de motos que cada fin de semana, cada dos por tres, atormentan a los vecinos y conductores que transitan por estas vías.

Con la finalidad de actuar ante los problemas viarios que se pueden producir, el citado organismo insular impulsará la creación de una comisión territorial de coordinación, entre representantes de la Administración General del Estado, de la comunidad autónoma de las Illes Balears, del Consell de Mallorca, del Consorcio Insular Serra de Tramuntana, de las entidades locales consorciadas y de las federaciones deportivas afectadas.

La autoridad competente en materia de transporte velará para que se mantengan en servicio determinadas líneas del transporte público en la Serra de Tramuntana durante la época invernal, ya que es cuando son de utilidad para la población residente.

En todo caso, la autoridad competente en materia de transporte promoverá que los medios de transporte público por carretera adapten las dimensiones de sus vehículos a la realidad de las carreteras de la Serra. Esta adaptación de los tamaños se aplicará de forma progresiva en todos los medios de transporte.