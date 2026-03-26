Deportistas de montaña de Mallorca exigen vía libre para pasar por fincas privadas de la Tramuntana

Deportistas de montaña y senderistas de Mallorca exigen manga ancha para pasar por fincas privadas y han exigido modificar la ley de la Serra de Tramuntana, en cuyo anteproyecto trabaja el Consell.

El colectivo Dret de Pas ha pedido cambiar las «prohibiciones genéricas» que restringirán el paso por las fincas privadas porque, a su juicio, contienen medidas que limitarán drásticamente la práctica de la bicicleta de montaña, el excursionismo y la escalada.

No lo hace identificando zonas o caminos concretos, donde el uso sea incompatible con la conservación, sino «de manera genérica e invirtiendo el principio de libertad», es decir, que «todo queda prohibido excepto aquello que figure expresamente en una norma o plano oficial».

Por ejemplo, para acceder a cualquier finca privada será necesaria una autorización escrita o digital del propietario. Teniendo en cuenta que el 85% de la superficie de la serra es de titularidad privada, el resultado práctico es que las actividades de montaña serán «muy difíciles de practicar con normalidad».

Para proteger elementos como los caminos empedrados, los marges de pedra en sec o las fuentes, han considerado desde Dret al Pas que no es necesario prohibirlo todo, sino identificar dónde existe un riesgo real, señalizarlo de forma adecuada, formar a los usuarios y establecer códigos de conducta claros.

En cuanto al paso por fincas privadas, la solución «no es la autorización burocrática previa, sino el respeto mutuo». «Cerrar por ley lo que la cultura local siempre había gestionado con sentido común es un paso atrás, no adelante», han subrayado.

Es por ello que han reclamado al Consell de Mallorca que las restricciones a las actividades deportivas de montaña se basen en estudios de impacto patrimonial específicos para cada camino o zona y no aplicando «prohibiciones genéricas».

También que se proteja y se refuerce la red de caminos públicos de la Serra como «una infraestructura colectiva irrenunciable» y que esta protección se complemente con mecanismos de señalización, formación y códigos de conducta que permitan compatibilizar el acceso respetuoso con el derecho a la intimidad de los propietarios.

El colectivo ha reconocido que la masificación y la llegada de mucha gente que desconoce «los códigos no escritos» de la Serra ha generado conflictos que antes no existían, pero ha insistido en que esta problemática no se resuelve excluyendo a todo el mundo del territorio.

También han responsabilizado a los inversores extranjeros que han comprado fincas «de forma masiva» y que han transformado la relación entre la Serra y los propietarios, quienes mantienen «una lógica de apropiación exclusiva que busca cerrar y privatizar el acceso a un bien que siempre ha sido compartido».