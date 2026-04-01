Los dueños de fincas de la Serra de Tramuntana que permitan el paso tendrán prioridad en las subvenciones

Los dueños de fincas de la Serra de Tramuntana que permitan y faciliten el paso tendrán prioridad en las subvenciones del Consell de Mallorca, según el anteproyecto de la nueva ley que regulará todo lo referente a este espacio protegido y en la que trabaja la institución insular.

El texto contempla que las fincas rústicas que promuevan o faciliten el uso público de sus caminos, regulado o no, tendrán trato preferente en el momento de obtener subvenciones u otros tipos de ayudas del Consorcio Insular Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial que tengan por objeto la mejora, la conservación o la rehabilitación de bienes patrimoniales o sistemas de cultivo tradicionales.

Eso sí, las actividades realizadas en terrenos de propiedad privada deberán contar con el permiso de los propietarios, los cuales deben poder percibir compensaciones por este concepto.

Los propietarios de estas fincas podrán realizar desviaciones de caminos dentro de su propiedad, sin restringir su uso, para evitar el impacto en los bienes y mejorar la calidad de vida de los residentes. Estas desviaciones no se podrán realizar en iniciativa de cualquier administración ajena a la propiedad, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa en materia de medio natural o patrimonial.

En el caso de las actividades de barranquismo y escalada en la Serra de Tramuntana, el Consorcio Insular Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial, siempre con el permiso de la propiedad, colaborará en el establecimiento de convenios con la FBME (Federación Balear de Montañismo y Escalada) con la finalidad de proteger el patrimonio cultural de la Serra.

El indicado consorcio, en coordinación con la administración medioambiental, colaborará en la elaboración de un mapa de la Serra de Tramuntana donde se indicarán las rutas y zonas aptas para la práctica de la bicicleta de montaña (BTT bicicletas de todoterreno) con el objetivo de proteger márgenes, caminos empedrados, paredes secas o cualquier bien catalogado que se pueda ver alterado por esta práctica deportiva.

Cualquier camino o zona no incluida en el mapa no será apto para la práctica de este deporte. Además, el citado ente público insular podrá proponer restricciones de acceso u otras limitaciones a ciertos lugares o momentos del año, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por otras administraciones, Y lo podrá hacer en caso de masificaciones que pongan en riesgo el patrimonio cultural y que no permitan el disfrute en condiciones satisfactorias.

En el caso de determinadas actividades cinegéticas, únicamente lo hará cuando estas puedan interferir con la seguridad de los senderistas o afectar directamente al adecuado desarrollo de la actividad.

El anteproyecto además fija la elaboración de un censo de guías que ejerzan su actividad profesional en la Serra de Tramuntana, así como el establecimiento de la titulación necesaria para poder ejercer su actividad profesional.

También se constituirá un cuerpo de voluntarios de la Serra de Tramuntana, cuya tarea será complementaria y auxiliar, nunca sustitutiva, de las realizadas por los profesionales del medio natural y cuyas funciones serán siempre educativas, de información, de soporte logístico o de sensibilización, se detallarán por vía reglamentaria.

Este cuerpo de voluntarios contará con un código de buenas prácticas, así como con el asesoramiento por parte de instituciones y organizaciones de solvencia contrastada en la gestión del medio natural y cultural.