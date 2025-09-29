El remake de ‘Miami Vice’ podría fichar a estas estrellas: son dos actores que conquistan la taquilla

Hollywood vive una de sus mayores crisis creativas. Fruto de la debilidad palpable del mercado de la exhibición, los estudios cada vez apuestan menos por los guiones originales y sí por las franquicias, reboots, spin-offs y demás derivados que pretenden seguir exprimiendo unas propiedades intelectuales otrora célebres y taquilleras. Bajo este contexto, ya sabíamos que el turno le había llegado a la adaptación cinematográfica de Miami Vice y que Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) iba a ser el encargado de dirigirla. Pero ahora, iniciamos la semana con una buena nueva que elevaría todavía más el interés sobre este relanzamiento de la versión del programa televisivo homónimo de los 80: el posible fichaje de Glen Powell y Michael B. Jordan para los dos papeles protagonistas.

Hasta el momento, Miami Vice siempre ha tenido a intérpretes conocidos para representar los roles de los detectives James «Sonny» Crockett y Ricardo Tubbs. Don Johnson (Rebel Ridge) y Philip Michael Thomas (Fortune Hunter) fueron los actores originales, aunque quienes de verdad elevaron el casting de dichos personajes fueron Colin Farrell y Jamie Foxx, las dos caras visibles del primer salto del show a la gran pantalla, producida a través de Universal Pictures y dirigida por Michael Mann. Esa tendencia por tener a perfiles de estrella para el proyecto crecerá exponencialmente todavía más de confirmarse los rumores que llegan desde los medios estadounidenses. Powell y Jordan son dos figuras en alza y por el momento, un seguro para la taquilla tanto en el campo del blockbuster, como en el género más autoral.

Dos estrellas para ‘Miami Vice’

La meca del cine está intentando resucitar varias IP. Desde Piratas del Caribe a Ocean’s Eleven, pasando por sagas incluso más antiguas, como Arma letal o secuelas inesperadas de la relevancia de Heat 2. Un periodo de la industria en el que todo envejece lo justo para volver a nacer, mediante un lavado de cara y una actualización acorde a los tiempos de su nueva vida.

No obstante de confirmarse la incorporación de ambos actores, el salto a nivel de reclamo sería mayúsculo. Sobre todo, teniendo en cuenta el momento comercial en el que se encuentran Powell y Jordan. Dos imanes para el box office que además, suelen contar con la apreciación de la crítica profesional.

La exclusiva de esta información la dio primero Nexus Point News. El medio habla de cómo las dos estrellas están inmersas en las primeras conversaciones para dar vida a Sonny y a Rico, ofreciendo del mismo modo una aproximación a un guion que estaría cerrando Dan Gilroy (Andor), partiendo del borrador inicial de Eric Warren Singer (Top Gun: Maverick). Según cuentan, el propio Kosinski produciría la historia junto a Dylan Clark (The Batman).

Se espera que la nueva película de Miami Vice llegue a los cines el próximo 6 de agosto de 2027.

Dos actores especialistas en reboots

Glen Powell y Michael B. Jordan saben mejor que nadie lo que significa formar parte de reboots y remakes cuyo principal objetivo es revitalizar antiguas sagas.

El primero formó parte del elenco de Top Gun: Maverick y de Twisters el pasado año. Y este año hará lo mismo con The Running Man (reboot de Perseguido). Mientras, Jordan fue un niño actor en The Wire y ahora es el máximo responsable de la saga Rocky, gracias al spin-off de Creed. la IP derivada que va camino de su cuarta entrega. Por si esa presencia mediática fuese menor, también fue el protagonista por partida doble en Los pecadores, una de las mejores películas de terror que nos ha dejado este año.