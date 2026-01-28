Susan Sarandon, Goya Internacional 2026: cárcel, política y Hollywood a sus pies

Susan Sarandon será honrada con el Goya Internacional 2026, un reconocimiento que celebra su extraordinaria trayectoria cinematográfica y su compromiso social y político. La actriz estadounidense, que recibirá el galardón el próximo 28 de febrero en la gala de los 40 premios Goya en Barcelona, ha dejado una huella imborrable en Hollywood gracias a una filmografía que combina clásicos de culto, obras maestras y películas que forman parte de la cultura popular. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia, Las brujas de Eastwick, Thelma & Louise y Pena de muerte, por la que ganó el Oscar a la Mejor Actriz. La Academia de Cine española ha destacado no solo su talento interpretativo sino también su valentía para asumir causas políticas y sociales a lo largo de décadas, convirtiéndose en un icono global del cine y la justicia social.

Desde sus primeros pasos en Hollywood en la década de los 70, Sarandon se destacó por elegir roles variados y desafiantes, evitando la repetición y buscando siempre personajes de carácter. Trabajó junto a leyendas del cine como Paul Newman, Jack Nicholson, Sean Penn, Julia Roberts y Geena Davis, consolidando su reputación de actriz versátil y comprometida. Su filmografía incluye nominaciones a los Globos de Oro y al Oscar en múltiples ocasiones, siendo finalmente reconocida con la estatuilla por su interpretación en Pena de muerte. Otros títulos que enriquecen su carrera incluyen Atlantic City, El cliente, Quédate a mi lado, Mujercitas y la serie Feud, en la que encarnó a Bette Davis, demostrando su habilidad para asumir papeles complejos y su interés por el cine experimental.

Más allá de su carrera profesional, Susan Sarandon ha sido una activista comprometida con los Derechos Humanos, participando en movimientos feministas, pacifistas y de apoyo a la comunidad LGTBIQ+. Su activismo le ha llevado a ser detenida en varias ocasiones por manifestaciones, desde protestas contra la guerra de Irak hasta campañas por salarios justos y derechos migratorios. Además, ha trabajado con organizaciones internacionales como UNICEF y la ONU, y ha visitado países de África y Latinoamérica en misiones de ayuda social. Su compromiso se refleja también en sus declaraciones públicas sobre feminismo, igualdad de derechos y justicia social, mostrando siempre una actitud crítica y valiente frente a las injusticias.

En el ámbito personal, Sarandon ha desafiado convenciones y estereotipos durante toda su vida. Fue madre por primera vez a los 39 años, superando diagnósticos médicos adversos, y tuvo tres hijos en total, con quienes mantiene un vínculo cercano y activo. Ha vivido relaciones significativas con figuras como Chris Sarandon, Louis Malle, David Bowie y Tim Robbins, con quien compartió 23 años y dos hijos. A lo largo de los años, Sarandon también ha hablado abiertamente sobre su bisexualidad y su visión inclusiva del amor y las relaciones, mostrando una actitud abierta y sin prejuicios hacia la diversidad.

Su papel en Thelma & Louise marcó un hito en el cine feminista, representando la amistad, la rebeldía y el empoderamiento femenino, y consolidó su imagen de mujer audaz y decidida. La icónica escena final, con el beso entre Louise y Thelma antes de lanzarse al acantilado, se ha convertido en un símbolo de libertad y desafío a los roles tradicionales de género. A lo largo de su carrera, Sarandon ha sabido combinar éxito artístico, activismo y una vida personal intensa, manteniendo siempre una postura firme frente a la injusticia y la discriminación.

A sus 79 años, Susan Sarandon sigue siendo un referente en Hollywood y en la sociedad global: una actriz de talento incomparable, una madre dedicada, una activista incansable y una mujer que desafía los límites de la edad, la política y la moral establecida. Recibir el Goya Internacional 2026 no solo celebra su carrera cinematográfica, sino también su capacidad de inspirar y dejar una huella imborrable en la cultura y la conciencia colectiva. Su vida y su obra son un ejemplo de que el cine puede ser arte, entretenimiento y al mismo tiempo un vehículo para el cambio social, consolidando a Sarandon como una de las figuras más admiradas y respetadas del séptimo arte mundial.