Susan Sarandon, Goya Internacional 2026: cárcel, política y Hollywood a sus pies
Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026 por su trayectoria cinematográfica y su compromiso social y político
La actriz estadounidense, ganadora del Oscar por 'Pena de muerte', ha protagonizado clásicos como 'Thelma & Louise'
Madre de tres hijos y abierta sobre su bisexualidad, ha roto estereotipos en su vida personal y profesional
Susan Sarandon será honrada con el Goya Internacional 2026, un reconocimiento que celebra su extraordinaria trayectoria cinematográfica y su compromiso social y político. La actriz estadounidense, que recibirá el galardón el próximo 28 de febrero en la gala de los 40 premios Goya en Barcelona, ha dejado una huella imborrable en Hollywood gracias a una filmografía que combina clásicos de culto, obras maestras y películas que forman parte de la cultura popular. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia, Las brujas de Eastwick, Thelma & Louise y Pena de muerte, por la que ganó el Oscar a la Mejor Actriz. La Academia de Cine española ha destacado no solo su talento interpretativo sino también su valentía para asumir causas políticas y sociales a lo largo de décadas, convirtiéndose en un icono global del cine y la justicia social.
Desde sus primeros pasos en Hollywood en la década de los 70, Sarandon se destacó por elegir roles variados y desafiantes, evitando la repetición y buscando siempre personajes de carácter. Trabajó junto a leyendas del cine como Paul Newman, Jack Nicholson, Sean Penn, Julia Roberts y Geena Davis, consolidando su reputación de actriz versátil y comprometida. Su filmografía incluye nominaciones a los Globos de Oro y al Oscar en múltiples ocasiones, siendo finalmente reconocida con la estatuilla por su interpretación en Pena de muerte. Otros títulos que enriquecen su carrera incluyen Atlantic City, El cliente, Quédate a mi lado, Mujercitas y la serie Feud, en la que encarnó a Bette Davis, demostrando su habilidad para asumir papeles complejos y su interés por el cine experimental.
Ver esta publicación en Instagram
Más allá de su carrera profesional, Susan Sarandon ha sido una activista comprometida con los Derechos Humanos, participando en movimientos feministas, pacifistas y de apoyo a la comunidad LGTBIQ+. Su activismo le ha llevado a ser detenida en varias ocasiones por manifestaciones, desde protestas contra la guerra de Irak hasta campañas por salarios justos y derechos migratorios. Además, ha trabajado con organizaciones internacionales como UNICEF y la ONU, y ha visitado países de África y Latinoamérica en misiones de ayuda social. Su compromiso se refleja también en sus declaraciones públicas sobre feminismo, igualdad de derechos y justicia social, mostrando siempre una actitud crítica y valiente frente a las injusticias.
En el ámbito personal, Sarandon ha desafiado convenciones y estereotipos durante toda su vida. Fue madre por primera vez a los 39 años, superando diagnósticos médicos adversos, y tuvo tres hijos en total, con quienes mantiene un vínculo cercano y activo. Ha vivido relaciones significativas con figuras como Chris Sarandon, Louis Malle, David Bowie y Tim Robbins, con quien compartió 23 años y dos hijos. A lo largo de los años, Sarandon también ha hablado abiertamente sobre su bisexualidad y su visión inclusiva del amor y las relaciones, mostrando una actitud abierta y sin prejuicios hacia la diversidad.
Susan Sarandon en un estreno. (Foto: Gtres)
Su papel en Thelma & Louise marcó un hito en el cine feminista, representando la amistad, la rebeldía y el empoderamiento femenino, y consolidó su imagen de mujer audaz y decidida. La icónica escena final, con el beso entre Louise y Thelma antes de lanzarse al acantilado, se ha convertido en un símbolo de libertad y desafío a los roles tradicionales de género. A lo largo de su carrera, Sarandon ha sabido combinar éxito artístico, activismo y una vida personal intensa, manteniendo siempre una postura firme frente a la injusticia y la discriminación.
A sus 79 años, Susan Sarandon sigue siendo un referente en Hollywood y en la sociedad global: una actriz de talento incomparable, una madre dedicada, una activista incansable y una mujer que desafía los límites de la edad, la política y la moral establecida. Recibir el Goya Internacional 2026 no solo celebra su carrera cinematográfica, sino también su capacidad de inspirar y dejar una huella imborrable en la cultura y la conciencia colectiva. Su vida y su obra son un ejemplo de que el cine puede ser arte, entretenimiento y al mismo tiempo un vehículo para el cambio social, consolidando a Sarandon como una de las figuras más admiradas y respetadas del séptimo arte mundial.