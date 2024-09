Rodolfo Sancho desvela cómo fue la primera llamada con Daniel Sancho tras ser detenido: «Respira»

No es ningún secreto que Daniel Sancho, desde principios de agosto de 2023, está en el ojo del huracán. Y todo tras haber cometido el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Pangan por el que ha sido condenado a cadena perpetua. Como no podía ser de otra manera, Rodolfo Sancho no ha dudado un solo segundo en estar implicado de forma activa en la elaboración de la defensa de su hijo. El reconocido actor era consciente de lo muchísimo que se estaba jugando el chef de 30 años, puesto que lo ocurrido es de extrema gravedad. Pero si hay algo que tenía claro, y que en el documental El Caso Sancho ha dejado claro, es que no iba a quedarse de brazos cruzados ni mucho menos: «Desentendiéndome de todo esto no hubiese podido vivir».

En el segundo episodio de El Caso Sancho, que se ha estrenado en Max semanas después de hacerse pública la sentencia de Daniel, hemos podido conocer más datos sobre las horas previas al asesinato, así como las posteriores. Lo que se desconocía hasta el momento era el contenido de la primera llamada que el chef hace a su padre Rodolfo Sancho tras haber sido detenido por la policía tailandesa como sospechoso de haber acabado con la vida y haber descuartizado al colombiano Edwin Arrieta. El propio actor, en este documental de Max, ha querido sincerarse sobre cómo fue ese momento y, sobre todo, cómo lo vivió. De esta forma, Rodolfo recuerda cómo su hijo no paraba de decirle «lo siento, lo siento, ha ocurrido esto», mientras lloraba de manera verdaderamente desconsolada. Algo que le impactó muchísimo, como no podía ser de otra manera.

Rodolfo Sancho reconoció que no se acordaba si, en esa llamada, hizo una pregunta concreta a su hijo: «No, enseguida fue ‘tranquilo, tranquilo’, porque estaba muy alterado. ‘Respira, voy a empezar a moverme para ver qué pasa con esto. No te preocupes’. Un poco eso. Además fueron 3 minutos, no te creas que… Se lo dejaban un momento, se lo quitaban…».

Tras conocer la gravedad de la situación de su hijo, el actor cumplió con la promesa que le hizo y comenzó a movilizarse: «Llamé primero a un amigo mío que tiene una firma de abogados. Enseguida me dijo que necesitaba a alguien con conocimiento internacional. Tengo en el móvil una lista de abogados gigante. Hablé con varios. Hice un trabajo de indagación en ese sentido, y al final tomé la decisión del equipo que tengo».

Rodolfo Sancho, parte activa en la defensa de Daniel Sancho: «Psicológicamente me ha ayudado en cierta forma»

El actor, en este segundo episodio del documental de Max, también ha hablado sobre lo que ha supuesto para él esta durísima etapa en su vida. Si hay algo que tuvo claro desde un primer instante es que quería aportar y ayudar en todo lo que fuese necesario en este proceso: «El tener yo la información, el saber yo las cosas, me tranquiliza más porque si no la espera es muy larga. Ponerme en un lugar activo, psicológicamente, me ha ayudado en cierta forma porque te pones en un lugar de lucha. En un lugar pasivo creo que hubiese sido más duro. Es un mecanismo de defensa».

Por si fuera poco, el padre de Daniel Sancho se ha mostrado contundente ante las duras críticas que ha recibido a lo largo del proceso, por la actitud que ha tenido ante esta compleja etapa: «Hay gente que lo entenderá y hay gente que no lo entenderá, eso siempre va a ser así». Y fue más allá: «De verdad, si os veis en una situación así, ¿Qué haríais? ¿Qué haces? Pues lo tuyo. (…) Desentendiéndome de todo esto no hubiese podido vivir».