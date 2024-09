Frank Cuesta carga contra Rodolfo Sancho tras el segundo episodio de ‘El Caso Sancho’

Frank Cuesta ya ha conseguido tener el control de las tierras en las que se encuentra su santuario de animales en Tailandia, pero eso no quiere decir que haya dejado de estar de actualidad tras ser el protagonista del verano. El experto en animales ha decidido volver a hablar de Daniel Sancho después de conocer la sentencia que le condena a cadena perpetua y ya ha aprovechado el estreno del segundo capítulo de El caso Sancho, para dar su opinión sobre lo que ocurre en la serie documental de HBO Max. Como ya ocurrió en el primer episodio, el gran protagonista es Rodolfo Sancho, que cuenta cómo es su día a día con los abogados que han llevado el caso y que han intentado demostrar que la muerte de Edwin Arrieta no fue premeditada, aunque no lo consiguieron.

En una charla con JaviOliveira en su canal de YouTube ha contado todo lo que opina sobre la entrevista que Rodolfo ha dado, siendo especialmente duro con el actor y por el papel que está teniendo en el caso y sus apariciones en los medios de comunicación. «Hay un director de orquesta, que es el padre (Rodolfo Sancho), y los otros están ahí porque les pagan o porque salen en televisión, pero se nota que ahí quien manda es quien manda», ha dicho. «Se puede ver en la prepotencia cuando salen del juicio», algo que siempre ha criticado y que ha recomendado que no siguieran por ese camino para evitar una sentencia muy dura contra Daniel.

Para Cuesta, esta actitud sirve en Europa, pero en Tailandia las cosas son distintas y esto se ha venido en contra de la familia y los abogados. «No ven que les han dado un golpe con la sentencia y le van a dar otro con los recursos», ha criticado.

Después de ver el segundo capítulo, otra de las cosas que más le llama la atención y que le parece un enorme error es seguir sin pedir perdón a la familia de Arrieta, algo que le serviría para que Daniel tenga mejor trato en su estancia en la cárcel. «Lo que es más grave es que se haga un contenido así y no se pongan delante de una cámara para pedir perdón y que le digan a su hijo que pida perdón de una vez», ha dicho.

Frank Cuesta apunta la oportunidad perdida por la defensa

El presentador de Wild Frank y Frank de la jungla ha explicado en el directo con Oliveira que todo hubiese salido mucho mejor si la familia Sancho y Silvia Bronchalo hubieran decidido mantener a Khun Anan como abogado. Según él, tener un letrado tailandés y que conozca la manera de actuar hubiera sido muy beneficioso para él, aunque no se hubiese salvado de una dura condena.

Según sus previsiones, con un abogado del país la pena podría haberse rebajado hasta los 50 años, una condena dura, pero que tendría más ventajas de las que muchos piensan. Cuesta calcula que después podría llegarle el perdón del rey Maha Vajiralongkorn, más conocido como el Rey Rama X, por lo que podría comenzar a rebajar años de condena en caso de buen comportamiento e incluso cumplir parte en España, teniendo la posibilidad de poder disfrutar en algún momento de vivir en libertad.