La última adaptación de Stephen King está arrasando en Prime Video: «Emocionalmente demoledora»

El gran maestro del terror literario es también el principal valedor del horror audiovisual moderno. Desde hace medio siglo, el autor de Carrie o El resplandor es la mente autora y prescriptora detrás de las principales adaptaciones del género. Pero más allá de su creatividad innegable, en él se destaca una narrativa tan prolífica como para precisar, al inicio de su carrera, de un seudónimo que evitase la saturación de un mercado editorial que sólo permitía un libro al año. Ese alter ego fue el de Richard Bachman, aunque hoy es el nombre de Stephen King el que vuelve a resonar victorioso entre la audiencia de Prime Video, gracias a una de las últimas versiones más aplaudidas de su obra: La larga marcha.

Estrenada en el pasado 2025, esta adecuación cinematográfica bebe directamente de la novela homónima publicada en 1979, poniéndonos en la piel de una brutal y descarnada distopía que años después, sería clave para entender fenómenos como el de Los juegos del hambre. Y… ¿Quién mejor para llevar dicha historia a la pantalla grande que el director que mejor ha sabido entender la saga escrita por Suzanne Collins? Con La larga marcha, Francis Lawrence ha conseguido una adaptación fiel y cargada de tensión, sin renunciar en ningún momento a la crudeza de su amenazante punto de partida. De hecho, en Estados Unidos la película obtuvo una calificación R. Una categoría del sistema de evaluación de la MPA (Motion Picture Association) en la que los menores de 17 años pueden verla acompañada de sus padres o tutores, pues la trama refleja una fuerte violencia gráfica y explícita.

Con un presupuesto reducido de 20 millones de dólares, La larga marcha logró una taquilla de 63 millones en todo el mundo y ahora es la película más vista dentro de la plataforma, por delante otras opciones virales de la talla de Ruta de escape, Balls Up, Zeta, Together o La vida de Chuck.

‘La larga marcha’: una brutal y descarnada distopía

El argumento de La larga marcha nos sitúa en un futuro no demasiado lejano, donde cien adolescentes participan en una prueba anual de resistencia física. Los jóvenes deben caminar sin detenerse bajo ningún concepto ni permanecer por debajo de un límite de velocidad. Si lo hacen, recibirán hasta tres advertencias, la última de ellas, mortal. El cansancio extremo convierte la competición en una tortura psicológica en la que sólo uno de ellos puede reclamar el premio final, ante la audiencia de un público masivo.

Aparte del reclamo de partir de un relato de Stephen King, los suscriptores de Prime Video han convertido a la cinta en un activo de entretenimiento viral gracias al potente casting que combina estrellas consagradas como Judy Greer (El bosque) y Mark Hamill (Star Wars) con actores emergentes de gran talento como Cooper Hoffman (Licorice Pizza), David Jonsson (Alien: Romulus), Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit) y Ben Wang (Karate Kid: Legends), entre otros.

La larga marcha tuvo una aprobación casi unánime por parte de la prensa especializada, destacando reseñas a la altura de la del crítico BJ Colangelo de SlashFilm, quien la describió como «emocionalmente demoledora». No apta para sensibles, el trabajo de Lawrence funciona como ejercicio sádico que no podrás dejar de mirar en su poco más de hora y media de duración.

Otras películas de Stephen King en Prime Video

Además de La larga marcha, Stephen King concentra un gran número de obras en el abanico de contenidos de Prime Video. Está la anteriormente mencionada La vida de Chuck y, del mismo modo, opciones fantásticas de su bibliografía como Rose Red, It y El cortador de césped y, también está el acceso mediante alquiler o compra a grandes clásicos de la talla de Misery, Cementerio de animales, Doctor Sueño u Ojos de fuego.