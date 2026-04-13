‘Los juegos del hambre’ prepara su película definitiva: ‘Amanecer en la cosecha’ muestra un nuevo y épico tráiler

La franquicia de Los juegos del hambre ha dado con la tecla para seguir expandiendo el universo distópico creado por Suzanne Collins. Como bien hizo en su momento George Lucas con Star Wars, si no puedes seguir la historia original, lo mejor es remontarte a acontecimientos pasados que expliquen el comportamiento de algunos de los personajes y de origen a sus motivaciones. El éxito de Balada de pájaros cantores y serpientes cercioró el reclamo existente por parte del público y ahora, Amanecer en la cosecha promete elevar la apuesta con un nuevo y épico tráiler.

Francis Lawrence vuelve a dirigir este nuevo Battle Royale centrado en esta ocasión, en la figura de Haymitch Abernathy. Si Balada de pájaros cantores y serpientes buscaba el origen de la maldad del líder Snow, aquí la trama se centrará en el personaje anteriormente intrepretado por Woody Harrelson en la saga inicial. Amanecer en la cosecha se contextualiza 24 años antes de los sucesos de la primera película para narrar la 50.ª edición de los juegos. Popularmente conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, dicho evento está considerado como el más violento y letal en la historia de Panem, ya que se duplicó el número de participantes que, año tras año, participan habitualmente en la mortal competencia.

‘Amanecer en la cosecha’ muestra su nuevo tráiler

El adelanto de aproximadamente 2 minutos y medio nos ofrece un buen vistazo de la cinta que ha escrito el guionista original del primer filme, Billy Ray y el autor del libreto de la anterior precuela, Michael Lesslie. A diferencia de la trilogía de precuelas de Star Wars centrada en Anakin o las aventuras de Newt Scamander en Animales fantásticos y dónde encontrarlos, el mundo de Collins ha optado por contar historias independientes que no tengan una correlación dramática directa.

All machines can be broken. #TheHungerGames: Sunrise on the Reaping – in theaters & IMAX November 20, 2026. pic.twitter.com/90wp9cBxeg — The Hunger Games (@TheHungerGames) April 13, 2026

El resultado desde luego luce todavía más espectacular que su antecesora, combinando los exteriores de la tecnológica Panem con algunos escenarios naturales grabados en Asturias y León. Combates mano a mano, explosiones brutales y hasta parece que incluso seremos testigos de una pelea de cuadrigas homenajeando a Ben-Hur (1959). Amanecer en la cosecha quiere ser una experiencia cinematográfica total, después de los 348 millones de dólares recaudados en 2023 por Balada de pájaros cantores y serpientes.

El libro original escrito por Collins vuelve a explorar temas como al manipulación mediática o la propaganda del Capitolio, plantando el germen de una revolución que años más tarde, vería la luz con Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).

Para ello, Lionsgate ha configurado un casting espectacular que va desde la presencia de todavía desconocido Joseph Zaza y de toda una ristra de estrellas en los papeles secundarios. McKenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Maya Hawke, Elle Fanning, Glenn Close, Ben Wang y Kelvin Harrison Jr., completan dicho elenco estelar.

¿Cuándo se estrena?

Amanecer en la cosecha llegará a los cines de todo el mundo el 20 de noviembre. De tener éxito, los fans de la propiedad intelectual tendrán que esperar a que Collins publique una nueva novela.