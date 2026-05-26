Lo que está pasando con los animales de Chernóbil no es normal y la ciencia cree tener la respuesta: no dan crédito

No es normal y la ciencia cree tener la respuesta, lo que está pasando con los animales de Chernóbil se escapa de toda lógica. Los expertos no dudan en darnos una serie de detalles que pueden cambiarlo todo, en especial, si tenemos en consideración lo que pasó en unos días en los que realmente cada elemento cuenta. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en un universo en el que todavía está muy presente una catástrofe que cambió la historia para siempre.

Estos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar determinados cambios que pueden convertirse en un pequeño experimento que nos lleva a avanzar con unos elementos que pueden convertirse en un auténtico problema para todos. Tocará saber qué es lo que nos puede esperar en estos días en los que la ciencia cree que puede dar respuesta a unos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Estos animales que no pudieron escapar se quedaron en una central nuclear afectada por la radiación son los que nos destapan algo que no es normal.

No dan crédito a lo que está pasando, aunque la ciencia cree tener la respuesta

La realidad siempre supera la ficción. En el momento en el que se produjo el desastre de Chernóbil, nadie hubiera imaginado un cambio de tendencia de este tipo. Sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en algunas situaciones que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración.

Un cambio de tendencia que nadie hubiera imaginado y que rompió por completo lo establecido. Tenemos que empezar a pensar en una serie de cambios que parece que llegan a toda velocidad y que pueden darnos unas pistas de lo que sucede con una exposición continuada a la radiación.

Lo que pasó en este punto del planeta nos afectó a todos y fue un motivo de cambios en determinados elementos que han llegado a toda velocidad y que, sin duda alguna acabará marcando una diferencia. Una novedad plena que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa.

En esta ciudad, pero sobre todo en las inmediaciones de la central nuclear se han refugiado unos animales que han ido ganando terreno, luchando contra una serie de detalles que han acabado siendo esenciales.

Esto es lo que está pasando con los animales en Chernóbil

La vida sigue en la central nuclear que quedó afectada por una situación que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca. Sin duda alguna, estamos ante un cambio en la vida de estos animales que puede ser esencial que tengamos en consideración.

La ciencia cree tener respuesta a este comportamiento de los animales en un punto del planeta en el que todo puede ser posible. Un reciente estudio de la Royal Society explica lo que ha sucedido con los animales en estos últimos años, desde que en 1986 explotará el rector de la central nuclear: «Los cambios en el uso de la tierra y la degradación del hábitat amenazan la biodiversidad y las funciones del ecosistema a nivel mundial. Los grandes mamíferos terrestres son particularmente vulnerables debido a las bajas tasas reproductivas, los grandes requisitos espaciales y la sensibilidad a las perturbaciones humanas. Aumentar la cobertura y la eficacia de las áreas protegidas (AP) es vital para conservar las especies de mamíferos y sus hábitats. Usamos la captura de cámaras para evaluar el impacto de las actividades humanas y las características del paisaje en la diversidad, ocupación y probabilidades de detección de 11 mamíferos terrestres en el norte de Ucrania en 2020-2021. Evaluamos el impacto de los factores estresantes humanos y las modificaciones del paisaje en la diversidad de especies, la ocupación y las probabilidades de detección en la Zona de Exclusión de Chornobyl (CEZ de Ucrania (CEZ), las AP regionales y las no APs. Implementamos modelos jerárquicos de ocupación de una sola especie de una sola estación para identificar las covariables que describían las probabilidades de ocupación (Ψ) y detección (p) para cada especie».

Siguiendo con la misma explicación: «La diversidad de especies, ocupación y probabilidades de detección fueron significativamente más altas en la CEZ ucraniana y la vecina Reserva Natural de Drevlianskyi (las probabilidades más altas de ocupación del caballo de Przewalski, el lince euroasiático, el alce y el ciervo rojo) que en todas las demás áreas. La cobertura de PA influyó positivamente en las ocupaciones de ciervos rojos, zorros rojos y perros mapaches, mientras que el estado de protección de PA mostró efectos mixtos en todas las especies. Nuestros resultados demuestran que las AP son más efectivas cuando son grandes, contiguas y se aplican activamente las restricciones de acceso humano».