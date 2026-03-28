El Govern de Prohens prevé desbloquear su Ley Ómnibus «sin problemas» antes de una semana

En declaraciones a OKBALEARES, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, asegura que la polémica Ley Ómnibus, la Ley Balear de Aceleración de Proyectos Estratégicos, quedará desbloqueada «en cuestión de días» y «sin problemas» tras el bloqueo a la tramitación protagonizado esta semana por los partidos de la oposición.

El decreto contempla la modificación de decenas de leyes de las Islas a través de unas 200 enmiendas planteadas por todos los partidos, con muchas de ellas ya pactadas entre Vox y el PP, y que incluyen cuestiones que nada tienen que ver con el objeto inicial del decreto. Las enmiendas incorporan cuestiones relacionadas con la vivienda o con la reducción de la exigencia del catalán en la función pública.

Los partidos de la oposición celebraron que la Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos rechazara el pasado miércoles la mayoría de enmiendas presentadas a la proposición de ley de proyectos estratégicos, por no guardar relación con el tema de la normativa, y censuraron que el PP practique un «trumpismo descarnado».

En esta línea se posicionaron los representantes de Unidas Podemos, Més per Menorca, Més per Mallorca y el PSOE, durante sus comparecencias en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces del Parlament.

Costa, en sus declaraciones a OKBALEARES, defiende que la inclusión de enmiendas que nada tienen que ver con el tema de la normativa «es algo que se ha hecho siempre y que también hizo cuando le convenía el Govern de Francina Armengol».

Si no hay alteraciones sustanciales en los planes del Ejecutivo autonómico, puede ser en la reunión de la Mesa del Parlament del próximo miércoles cuando todo quede desbloqueado y la Ley Ómnibus del Govern pueda seguir adelante con su tramitación parlamentaria. Por tanto, el desbloqueo llegaría justo antes de Semana Santa.