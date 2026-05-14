El diputado no adscrito menorquín, Xisco Cardona, ha exhibido en la última reunión de la Comisión de Ordenación Territorial del Parlament balear toda la documentación que acredita que el socialista Marc Pons firmó cambios urbanísticos como presidente de Menorca que sólo beneficiaron al negocio familiar. Una modificación urbanística del Ayuntamiento menorquín de es Mercadal que permitía, de repente, la creación de aparcamientos de superficie y edificios auxiliares de 25 metros cuadrados para asistir a esos aparcamientos. La firma de Marc Pons se produjo en 2011 y desde entonces sólo hay una empresa de es Mercadal que se ha acogido a la medida: la del supermercado propiedad de los padres de Marc Pons.

OKBALEARES esté en poder de las actas que muestran la firma del socialista ‘armengolista’ Marc Pons y su voto favorable a la medida. Su apoyo a la misma se produjo en sus épocas de conseller y después de presidente del Consell Insular de Menorca, entre diciembre de 2010 y enero de 2011.

La aprobación de la modificación urbanística era el paso imprescindible tras la petición por parte del ayuntamiento de es Mercadal del que el padre de Pons era ya concejal.

El diputado que ha aportado los documentos en el Parlament, Xisco Cardona, ha espetado a Marc Pons que «si tenía que beneficiar a propiedades de la familia del señor Pons, se tenía que haber abstenido y no votar a favor, como hizo».

Llama la atención que la única actividad económica de todo es Mercadal que decidió construir un aparcamiento y un edificio auxiliar de 25 metros cuadrados para atenderlo fue SUPERMERCADAL, S.L. , la empresa que gestiona el supermercado propiedad de los padres de Marc Pons.

Se da la circunstancia, además, que el juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo ha emitido ya dos sentencias exigiendo que se revierta esta situación por parte del ayuntamiento menorquín, algo que a día de hoy no ha sucedido.

El diputado socialista menorquín estuvo presente en la comisión parlamentaria en la que se han aireado los hechos. Se le ha señalado directamente pero ha optado por dar la callada por respuesta.

Marc Pons es actualmente el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en el Parlament balear y miembro de la dirección del PSOE donde ocupa el cargo de Secretario de Transición Ecológica Justa y Preservación de la Biodiversidad. En la pasada legislatura fue consejero en el Govern de izquierdas presidido por Francina Armengol.

Pons es ingeniero civil y arquitecto, por lo que dominaba perfectamente el asunto que trató, impulsó con su voto y firmó en aquel momento.

El nombre de este político menorquín está relacionado con el ‘caso hidrocarburos’ que investiga la Audiencia Nacional. En su declaración como testigo, admitió haber mantenido reuniones con José Luis Ábalos y Koldo García, ambos encarcelados y enjuiciados por su vinculación con el ‘caso mascarillas’, a la espera de sentencia del Tribunal Supremo.