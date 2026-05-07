Marc Pons admitió reuniones con los señalados por Anticorrupción como jefes de la trama de las mascarillas

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha señalado este miércoles al ex ministro José Luis Ábalos como el auténtico jefe de la trama del PSOE en el caso Mascarillas. En su alegato final ante el Tribunal Supremo, Luzón ha colocado a Koldo García como eslabón entre el ex ministro y el comisionista Víctor de Aldama. El detalle que relaciona la existencia de la trama y quien estaba al frente con el socialista menorquín Marc Pons es que éste, en su declaración en la Audiencia Nacional el pasado mes de enero, admitió haberse reunido con Ábalos y Koldo «en unas cuatro o cinco ocasiones».

Marc Pons, el ex jefe de gabinete de la ex ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera y portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlament balear, reconoció como testigo en la Audiencia Nacional a finales del pasado mes de enero que se reunió cuatro o cinco veces con el ex asesor ministerial Koldo García, aunque no para tratar temas relacionados con la presunta trama de hidrocarburos.

Pons declaró ante el magistrado Santiago Pedraz que mantuvo una reunión con Ribera, Koldo y José Luis Ábalos y detalló que tuvo una reunión con Koldo después de que éste le pidiera 15 segundos para verse, aunque ha precisado que en ella tampoco hablaron sobre la licencia de operador de hidrocarburos que solicitaba Villafuel, epicentro de la presunta trama.

Previamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había puesto en el punto de mira al diputado socialista, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, ex consejero de Francina Armengol y actual diputado en Baleares, Marc Pons. Los agentes incorporaron a la investigación judicial, conocida como operación hidrocarburos, nuevas referencias sobre el político balear.

El documento, fechado el 3 de diciembre de 2025, detalla comunicaciones entre Marc Pons y Koldo García durante la etapa en que el político menorquín ejercía como jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según el informe, los investigadores han identificado dos episodios de interacción entre García —antiguo colaborador del exministro José Luis Ábalos— y Pons, ocurridos entre abril y julio de 2021, coincidiendo con la tramitación de la licencia que necesitaba Villafuel, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, para operar en el sector de los hidrocarburos.

Ahora, el fiscal Anticorrupción sitúa a los contactos de Pons, Ábalos y Koldo, en el vértice de una organización que promovía la corrupción con la venta de mascarillas durante la pandemia.