Marc Pons miente al Parlament balear sobre su intervención en el ‘caso Hidrocarburos’

El ex número dos y diputado socialista en el Parlament, Marc Pons, ha faltado a la verdad ante todo el plenario del Parlament balear. O al menos la fecha facilitada por el diputado socialista no se corresponde con la realidad. En la sesión de este martes, Pons rompía su silencio sobre su implicación en el ‘caso Hidrocarburos’ asegurando que el núcleo de la trama, la empresa Villafuel, obtuvo la licencia de operador de carburantes en 2024, cuando él ya no estaba en el Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, la empresa de Víctor de Aldama obtuvo la licencia -al segundo intento- en septiembre de 2022, tras solicitarla de nuevo en julio de ese año. Segundo intento sólo tres días después de que Marc Pons dejara de ser jefe de Gabinete de la ministra Teresa Ribera.

Villafuel, considerada la compañía central investigada en el denominado ‘caso Hidrocarburos’, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite como testigos a quienes fueron jefes de gabinete de las exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto, con el objetivo de que detallen cómo se tramitó la concesión de la licencia de operador de carburantes.

Según el escrito, la mercantil pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que llame a declarar como testigos a Marc Pons, director de gabinete de la que fuera vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y a Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio de Industria.

Respecto al Pons, Villafuel sostiene que “formaba parte del equipo de la ministra Teresa Ribera” y que habría intervenido “en el proceso de obtención por parte” de la empresa “de la licencia de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos y demás trámites correspondientes”.

El socialista se ha defendido en el Parlament subrayando que del informe de la UCO salen dos conclusiones: «Que Koldo intentó de manera reiterada obtener una autorización de forma rapidísima y que no obtuvo ningún resultado, y que a pesar de las insistencias, la honestidad política en la gestión pública desmonta todos los bulos» que el PP «intenta hacer creer». Todo, para añadir la falsedad: que Villafuel obtuvo la licencia en 2024.

Han sido las primeras referencias públicas de Marc Pons tras ser señalado en el último de informe de la UCO de la Guardia Civil. Se ha visto forzado a dar explicaciones en la sesión de control al Govern en la que el vicepresidente del Ejecutivo de Marga Prohens, Antoni Costa, le ha interpelado: «No digo que usted sea corrupto, ¿pero sabía que estaba ayudando a una trama de hidrocarburos acusada de defraudar más de 180 millones de euros?», le ha preguntado Costa, quien ha criticado que el PSOE «ha perdido toda la credibilidad».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira al diputado socialista, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, ex consejero de Francina Armengol y actual diputado en Baleares Marc Pons. Los agentes han incorporado a la investigación judicial, conocida como operación hidrocarburos, nuevas referencias sobre el político balear.

El documento, fechado el 3 de diciembre, detalla comunicaciones entre Marc Pons y Koldo García durante la etapa en que el político menorquín ejercía como jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según el informe, los investigadores han identificado dos episodios de interacción entre García -antiguo colaborador del exministro José Luis Ábalos- y Pons, ocurridos entre abril y julio de 2021, coincidiendo con la tramitación de la licencia que necesitaba Villafuel, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, para operar en el sector de los hidrocarburos.