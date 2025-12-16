El número dos de la ex ministra Ribera sobre el ‘caso hidrocarburos’: «Koldo lo intentó pero no lo consiguió»

El que fuera jefe de gabinete de la ex ministra Teresa Ribera, el socialista menorquín Marc Pons, ha roto su silencio este martes tras verse señalado por el informe de la UCO que desvela varias conversaciones entre el ahora diputado en el Parlament balear y Koldo García: «Koldo García intentó de manera reiterada obtener la autorización de forma rapidísima pero no obtuvo ningún resultado».

En una pregunta de la sesión de control al Govern, el vicepresidente Toni Costa (PP) y Marc Pons se han enzarzado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de hidrocarburos, en el que aparece el socialista.

«No digo que usted sea corrupto, ¿pero sabía que estaba ayudando a una trama de hidrocarburos acusada de defraudar más de 180 millones de euros?», le ha preguntado Costa, quien ha criticado que el PSOE «ha perdido toda la credibilidad».

De su lado, el socialista se ha defendido subrayando que del informe de la UCO salen dos conclusiones: «Que Koldo intentó de manera reiterada obtener una autorización de forma rapidísima y que no obtuvo ningún resultado, y que a pesar de las insistencias, la honestidad política en la gestión pública desmonta todos los bulos» que el PP «intenta hacer creer».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira al diputado socialista, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, ex consejero de Francina Armengol y actual diputado en Baleares Marc Pons. Los agentes han incorporado a la investigación judicial, conocida como operación hidrocarburos, nuevas referencias sobre el político balear.

El documento, fechado el 3 de diciembre, detalla comunicaciones entre Marc Pons y Koldo García durante la etapa en que el político menorquín ejercía como jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según el informe, los investigadores han identificado dos episodios de interacción entre García -antiguo colaborador del exministro José Luis Ábalos- y Pons, ocurridos entre abril y julio de 2021, coincidiendo con la tramitación de la licencia que necesitaba Villafuel, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, para operar en el sector de los hidrocarburos.