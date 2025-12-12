La UCO irrumpe en el ministerio en el que operaba el socialista Marc Pons junto a Teresa Ribera

La UCO ha recogido este viernes documentación en el Ministerio de Transición Ecológica, donde el diputado socialista menorquín Marc Pons fue jefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera, actualmente comisaria europea. El que fuera número 2 del ministerio ha sido señalado por la Guardia Civil por sus diversos contactos con Koldo García. Todo, en el marco de la investigación por contrataciones públicas presuntamente irregulares.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la ex militante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Los agentes también han requerido expedientes a Patrimonio del Estado y al Tribunal de Recursos Contractuales.

Se trata de unas actuaciones que corresponden a la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados este miércoles Díez; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira al diputado socialista, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, ex consejero de Francina Armengol y actual diputado en Baleares, Marc Pons. Los agentes han incorporado a la investigación judicial, conocida como operación Hidrocarburos, nuevas referencias sobre el político balear.

El documento, fechado el 3 de diciembre, detalla comunicaciones entre Marc Pons y Koldo García durante la etapa en que el político menorquín ejercía como jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a partir de las 10.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que decidirá si los deja en libertad o los envía a prisión provisional tras tomarles declaración.

Las detenciones, los registros y los requerimientos de información forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez Antonio Piña, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario, que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en la que se investigan presuntos delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.