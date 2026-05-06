El fiscal Anticorrupción salva a Sánchez: «No era el nº 1 de la organización, el jefe era Ábalos»

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha dejado este miércoles una de las frases más contundentes del juicio por a la trama del PSOE: Pedro Sánchez no lideraba la trama investigada. Con esa declaración, pronunciada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la decimocuarta y previsiblemente última sesión del proceso, Luzón ha descartado parte el relato del empresario Víctor de Aldama, que había apuntado al presidente del Gobierno como el vértice de la organización. Para el fiscal, el jefe era el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

La aclaración no ha sido menor. Aldama había declarado durante el juicio señalando a Sánchez con lo que Luzón ha calificado de «notable desahogo». El fiscal ha sido tajante: «No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno». La cúpula de la presunta organización criminal, según la acusación, estaba formada únicamente por Ábalos, su ex asesor Koldo García –una persona «claramente incompetente», para Luzón– y el propio Aldama.

En su informe final, Luzón ha descrito a los tres acusados como integrantes de «una verdadera organización criminal» que actuó de forma «concertada y coordinada con reparto de funciones» al amparo del Ministerio de Transportes. Ábalos era «el jefe»; Aldama, el que pagaba; y Koldo García, el eslabón entre ambos.

El retrato de Koldo ha sido especialmente minucioso. «Koldo, más que asesor, asistente, amigo, lugarteniente, mano derecha, alter ego… su sombra, le llamaba Jésica Rodríguez; su cadena de transmisión, le llamó el teniente coronel de la UCO», ha recitado Luzón.

El fiscal ha añadido que «su palabra era la palabra de Ábalos», y que si se aceptaban sus órdenes era porque «se entendía claramente que operaba siempre en nombre y por cuenta de José Luis Ábalos».

El ex ministro, ha explicado el fiscal, «rara vez descendía al terreno de la ejecución material de los delitos, porque para ello contaba con el fidelísimo Koldo García». Una división del trabajo que, según Luzón, no disminuye la responsabilidad de Ábalos, sino que la subraya: era él quien tomaba las decisiones finales.

Luzón también ha retratado a Aldama como un hombre «empotrado en la zona noble del Ministerio», con acceso continuado al entorno de Ábalos. Según el fiscal, el empresario «suministraba fondos periódicamente, siempre en efectivo», en una dinámica que comenzó de forma gradual.

«La corrupción no aparece de un día para otro por la entrega de 10.000 euros… empieza por favores, regalos, contactos», ha subrayado.

Entre los elementos que Luzón ha considerado más incriminatorios figuran los pagos mensuales de unos 10.000 euros que, según Aldama, se realizaron de forma regular entre septiembre de 2019 y agosto de 2022.

A ello se suman el piso donde vivió Jésica Rodríguez, ex pareja del ministro, cuyo coste total ascendió a 82.000 euros, una moto recibida por Koldo García, y pagos al hermano del ex asesor, Joseba García, en República Dominicana. El fiscal ha dicho que hay testigos que confirmaron haber entregado sobres con dinero a Joseba en el Caribe.

«Pruebas demoledoras»

La Fiscalía ha calificado el acervo probatorio de «demoledor». Luzón ha destacado especialmente la cadena de mensajes de WhatsApp obtenida íntegramente por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, junto con los informes patrimoniales que señalan «una fuente oculta de ingresos» en el entorno de Koldo García. Según el fiscal, el hermano del ex asesor, Joseba, actuó como testaferro.

Luzón ha sorprendido citando varias referencias literarias y culturales. Ha mencionado una frase célebre del cuplé español popularizado por La Chica del 17 en los años 20: “¿De dónde saca pa’ tanto como destaca?”. «Se lo deberían preguntar todos los españoles con todos los funcionarios», lanza el jefe de Anticorrupción.

Sobre la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, Luzón ha matizado que la irregularidad no residía en el precio ni en el procedimiento de emergencia, sino en que «el Ministerio, dirigido por José Luis Ábalos, se cerró a nuevas ofertas que fueron llegando» porque «ya había un acuerdo cerrado previo establecido con Víctor de Aldama que no podía ser modificado».

El juicio arrancó en abril de 2026 y ha acumulado catorce sesiones, más de setenta testigos y una cantidad ingente de prueba documental y digital. La Fiscalía pedía 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama. El PP, como acusación popular, solicita 30 años para los dos primeros y ha rebajado su petición para Aldama de siete a cinco años, una decisión que ha generado una agria disputa con el PSOE, también personado en la causa.

La causa quedará este miércoles vista para sentencia. Los siete magistrados de la Sala Segunda aspiran a dictar su fallo antes del verano. Cuando lo hagan, pondrán negro sobre blanco si la palabra de un comisionista confeso pesa más que la negativa de un ex ministro.