Nuevos emails demuestran que Koldo estaba «al corriente» de las negociaciones de Aldama con el Gobierno por las mascarillas

Los emails incorporados como prueba documental al juicio oral que se celebra en la Sala Segunda del Tribunal Supremo revelan que Koldo García fue informado en tiempo real de las negociaciones entre Soluciones de Gestión SL, empresa de Víctor de Aldama adjudicataria de un contrato público de mascarillas por valor de 24,2 millones de euros, y los organismos dependientes del Ministerio de Transportes como Puerto del Estado.

Los documentos, consultados por OKDIARIO, revelan que García Izaguirre aparece en copia de correos técnicos y operativos entre el contratista privado y la aerolínea Iberia. También que el propio responsable de Soluciones de Gestión lo ha citado expresamente como aval ante Puertos del Estado.

El dato más concluyente procede de emails de Iñigo Rotaetxe, responsable de Soluciones de Gestión y familiar de Juan Carlos Cueto, en un correo enviado el 5 de abril de 2020 a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado.

En ese mensaje, Rotaetxe escribe con toda naturalidad: «El Sr. Koldo García, del Ministerio, está al corriente también de esta información.» La frase, breve y sin aspavientos, encierra sin embargo una anomalía difícil de justificar: un asesor personal del ministro, sin competencias técnicas sobre logística ni contratación pública, es presentado por la empresa contratista como referencia ante el organismo público comprador.

Koldo García aparece en el campo «CC», es decir, «con copia» de al menos dos correos enviados entre Rotaetxe y el director de ventas de la aerolínea, los días 3 y 4 de abril de 2020, ambos remitidos desde la dirección oficial del MITMA, k***@mitma.es.

Varios emails de la trama que tenían en copia a Koldo García.

En esos correos se detallan los aviones necesarios para transportar las mascarillas desde el aeropuerto de Shenzhen: cinco aviones «tipo A330-200» para los días 8, 9 y 10 de abril.

El origen de esta cadena de correos es el bloqueo inesperado impuesto por China el 3 de abril de 2020. Ese día, el primer secretario de la Embajada de España en Pekín, Luis Melgar, comunicó de urgencia que «el Ministerio chino de Asuntos Exteriores acaba de comunicarnos que han suspendido la vía diplomática para la tramitación de vuelos comerciales, incluidos los que llevan material sanitario a España».

El bloqueo afectó directamente a la aerolínea que contrató a Aldama como consejero por 12.100 euros mensuales y que tenía programados tres vuelos de carga desde Shenzhen y que, según Melgar, «no está registrada» en la aviación civil china y «no podría solicitar autorización.»

La compañía inicial ya había firmado un contrato de transporte con Soluciones de Gestión por 224.000 euros para un vuelo en un Boeing 787-8 entre Madrid y Shenzhen. El bloqueo chino dejó ese contrato sin efecto e hizo necesaria la búsqueda urgente de una aerolínea alternativa.

Fue entonces cuando una funcionaria de Transportes escribió a Sánchez Manzanares indicando que Soluciones de Gestión «tendrá que gestionar este nuevo escenario planteado por China y sus efectos con los fletes que tuviera formalizados con Air Europa, sin repercutir coste alguno».

El Ministerio dejaba el problema en manos del contratista privado. Además, fue Rotaetxe quien contactó directamente con Iberia para gestionar los nuevos fletes, manteniendo a Koldo García en copia de todas las comunicaciones.

Correos que salpican a Koldo García

La presencia de Koldo García en esta cadena de correos no es un hecho aislado. Semanas antes, el 18 de marzo de 2020, Aldama había enviado a Koldo un documento con el detalle de las facturas de Air Europa retenidas por el Tesoro Público, con importes pendientes que superaban los 50 millones de euros.

Koldo lo reenvió ese mismo día, a las 19:12 horas, a otro funcionario del Ministerio. El correo original provenía de un empleado de la aerolínea quien advertía: «El teléfono en el Tesoro no lo cogen pero seguiré insistiendo.»

El patrón que dibujan estos correos es el que el fiscal ha descrito en sus conclusiones: Koldo García actuaba como «correa de transmisión» entre los intereses privados de Aldama y la maquinaria interna del Ministerio, con el conocimiento y la aprobación del ministro Ábalos.

El juicio oral, que se encuentra en su fase final tras la presentación de conclusiones definitivas este miércoles, tiene pendiente de resolución una paradoja que los propios correos sintetizan con precisión involuntaria. Fue una decisión administrativa tomada en Pekín, completamente ajena a la trama, la que generó un rastro documental nítido.