Marc Pons admite en la Audiencia Nacional que estuvo en una reunión con Teresa Ribera, Koldo y Ábalos

Marc Pons, el ex jefe de gabinete de la ex ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera y portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlament balear, ha reconocido como testigo en la Audiencia Nacional que se reunió cuatro o cinco veces con el ex asesor ministerial Koldo García, aunque no para tratar temas relacionados con la presunta trama de hidrocarburos.

Pons ha declarado ante el magistrado Santiago Pedraz que mantuvo una reunión con Ribera, Koldo y el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y ha detallado que tuvo una reunión con Koldo después de que éste le pidiera 15 segundos para verse, aunque ha precisado que en ella tampoco hablaron sobre la licencia de operador de hidrocarburos que solicitaba Villafuel, epicentro de la presunta trama.

En uno de los últimos informes aportados a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogía una conversación entre Koldo y Pons en la que el exasesor ministerial le pedía una reunión.

«Muy buenas. Te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud», escribió Koldo García a Marc Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel.

En ese mismo informe, los agentes incluyeron una imagen que reenvió Koldo al socialista menorquín en febrero de 2021 «conteniendo los datos de registro de documentación relativa al expediente de Villafuel».

El ex jefe de gabinete de Teresa Ribera ha manifestado que cree recordar que el envío de la foto fue posterior a su encuentro, pero ha dicho que él no tuvo ninguna participación en la tramitación de la licencia de hidrocarburos ni recibió ninguna dádiva.

Declaraciones pendientes

Por su parte, el empresario investigado Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldama -ambos identificados por la UCO como presuntos cabecillas de la trama-, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que no hayan comparecido más imputados.

También estaba previsto que declarase como testigo esta mañana Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de la ex ministra Reyes Maroto, pero no ha podido acudir por motivos logísticos, según fuentes jurídicas. Su declaración se pospondrá a otro día.

Se prevé que el juez escuche mañana a partir de las 10.00 horas como investigado a Aldama e igualmente en esa condición, este viernes, a la empresaria Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.

Asimismo, Pedraz escuchará como testigos este jueves a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como este viernes a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.

Influencia en varios ministerios

La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, «persona con acceso al entorno» de Ábalos, con la finalidad de «influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos» y «todo ello a cambio de una contraprestación económica».

Además, los agentes señalaron que Aldama y Rivas «ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras» y que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el presunto conseguidor, en el ex ministro Ábalos y en su ex asesor Koldo García.