El Consell mejorará este año la carretera que une Palmanova con Calvià y el Ágora Portals

El Consell de Mallorca invertirá 15 millones de euros para mejorar las carreteras que pasan por el municipio de Calvià a lo largo del año. El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, se ha reunido este lunes con el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, para analizar y estudiar las actuaciones en las infraestructuras que afectan al municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, Rubio ha anunciado que las obras de refuerzo del firme entre Peguera y Andratx, que han costado cinco millones de euros, están a punto de acabar.

También que el vial cívico entre Peguera y Camp de Mar, proyecto dotado con 1,2 millones de euros, empezará a construirse este mes de enero. La reforma de la carretera entre es Capdellà y Esporles podría empezar entre los meses de marzo y abril, ya que el proyecto, con un coste de cinco millones, ya está acabado.

A petición del Ayuntamiento, se ha puesto en marcha la redacción del proyecto de mejora de la carretera que enlaza Palmanova con Calvià y que también llegaría hasta el colegio Ágora Portals. Una obra que el Consell de Mallorca piensa ejecutar este 2026, con un presupuesto de unos cuatro millones de euros.

«Calvià es uno de los municipios de Mallorca que ha sufrido, como el resto de la isla, una falta importante de modernización de las infraestructuras durante las dos últimas legislaturas», ha apuntado Rubio.

Es por ello, ha alegado, que desde el inicio de la presente legislatura han mantenido reuniones con Calvià para «revertir esta situación» a través de medidas como la inversión de 15 millones de euros para este año.