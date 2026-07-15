El XIII Foro Solar reunirá al sector solar y del almacenamiento para definir su hoja de ruta

El Foro Solar, el evento de referencia para el sector fotovoltaico y del almacenamiento en España, celebrará su XIII edición los próximos 27 y 28 de octubre en el Gran Teatro Príncipe Pío (CaixaBank) de Madrid.

Organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), el encuentro reunirá un año más a empresas, instituciones, reguladores y expertos para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que marcarán el futuro de la energía solar en los próximos años.

Bajo el lema «Claves del futuro para el sector solar (2026-2030)», esta nueva edición pondrá el foco en los asuntos más relevantes para la transición energética en España y Europa. La seguridad de suministro, el control de costes y la flexibilidad del sistema cobran ahora más importancia que nunca.

Rumbo a 2030

Para ello, el programa contará con más de diez mesas de debate y sesiones especializadas que reunirán a los principales actores del sector energético. El objetivo es analizar los desafíos y oportunidades que marcarán la agenda de los próximos años.

Entre los temas centrales destaca el futuro del mercado eléctrico, que protagonizará una mesa de altos directivos del sector. Se analizarán las perspectivas de evolución de los precios, los ingresos y las nuevas estrategias a largo plazo de las grandes empresas.

El papel del autoconsumo en la transformación del sistema eléctrico ocupará también un lugar destacado. El autoconsumo deja de ser una opción para convertirse en un pilar estructural del sistema energético español.

Autoconsumo, pilar clave

Los expertos debatirán qué medidas regulatorias e incentivos son necesarios para impulsar su despliegue. En un contexto de redes tensionadas, el autoconsumo puede redefinir la gestión de la demanda hacia un modelo más flexible y distribuido.

El almacenamiento, pieza clave del sistema energético, protagonizará otro de los focos destacados del encuentro. El análisis se centrará en su desarrollo a corto plazo y en las barreras regulatorias y financieras que aún enfrenta.

El papel de los tolling agreements y las nuevas formas de financiación de estos proyectos serán también clave en el debate. El Foro Solar analizará además la transición energética desde la perspectiva política.

Financiación del almacenamiento

Tras una introducción de José Donoso, director general de UNEF, sobre la situación actual del mercado, los participantes analizarán el recorrido futuro de la energía solar. También se debatirán las fórmulas para financiar el incremento de la demanda eléctrica.

Otro de los debates fundamentales será la electrificación de la economía. El encuentro pondrá sobre la mesa los retos a los que se enfrentan las empresas para avanzar en ello y cómo garantizar la competitividad de la industria.

Se compartirán las medidas regulatorias y de mercado necesarias y las vías para abaratar la factura eléctrica. Los centros de datos, uno de los principales vectores de crecimiento de la demanda, también estarán presentes en el debate.

Electrificación y datos

El Foro Solar también abordará el papel de las renovables y el almacenamiento en la estabilidad y flexibilidad del sistema. Se debatirá la implementación del nuevo PO 7.4 sobre la participación de las renovables en el control de tensión.

También se analizará en qué punto se encuentra la regulación del grid forming, que permitiría a las renovables contribuir a la formación de red, algo para lo que ya están técnicamente capacitadas.

Los mercados internacionales tendrán también un foco destacado, con un análisis de los países más atractivos y casos prácticos de empresas españolas en el exterior. Se abordará además el impacto del Industrial Accelerator Act de Europa.

Mercados internacionales

El sector abordará también el reto de la ciberseguridad: cómo reducir vulnerabilidades y barreras en la fabricación de equipos sin frenar la descarbonización. El encuentro contará además con un espacio específico para la innovación marca España.

Este espacio, desarrollado de la mano de FOTOPLAT, analizará los últimos avances en I+D+i y sus aplicaciones prácticas en la industria. También se abordarán las medidas de relacionamiento social del RDL 7/2026 y la aceptación social de los proyectos.

El programa se completará con sesiones sobre el papel de las redes y los permisos de acceso flexibles y la financiación de los proyectos, con la reestructuración de deuda y la situación actual de los PPA y los tolling agreements.

Redes y financiación

Además de los contenidos técnicos y estratégicos, el XIII Foro Solar reforzará su apuesta por el networking y la generación de oportunidades de negocio entre los profesionales del sector durante las dos jornadas del encuentro.

Como novedad, esta edición se celebrará en el Gran Teatro Príncipe Pío, que para la organización representa una ubicación emblemática en el centro de Madrid que se convertirá durante dos días en una auténtica «estación solar», el punto de encuentro de los principales actores del sector energético.

Más de 1.200 asistentes

Tras congregar a más de 1.200 asistentes en su edición anterior, se espera que el Foro Solar vuelva a consolidarse como el espacio de referencia para anticipar tendencias y debatir el papel que desempeñará la energía solar en la competitividad, la seguridad energética y el desarrollo económico de España.