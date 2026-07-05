Irene Montero no ha querido dejar pasar la oportunidad de politizar la marcha del Orgullo LGTBI en Madrid y se ha subido a una carroza para clamar contra el Partido Popular y Vox. Visiblemente hiperventilada, la podemita ha celebrado este día de reivindicación y fiesta asegurando que quiere «una sociedad en la que nadie sobra, salvo los odiadores».

Desde una esquina de una de las carrozas que ha recorrido la capital este sábado, y supuestamente grabándose ella misma (nunca se sabe, ya que hace un mes fue pillada fingiendo que se graba un vídeo en una manifestación mientras un hombre le sujeta el móvil), Irene Montero muestra que «las calles de Madrid están llenas de Orgullo» y aprovecha para hacer su discurso político.

La secretaria política y eurodiputada de Podemos dice que «cuando hay Orgullo, no cabe el odio», pero inmediatamente después comienza a esparcir su odio hacia el PP y Vox: «Frente a esos que ponen la bandera del Orgullo en las papeleras y las quitan de las instituciones, quienes creen que esta movilización tendría que hacerse en la Casa de Campo, aquí estamos felices, orgullosas, celebrando y construyendo con visibilidad y con Orgullo la sociedad que queremos, una sociedad en la que nadie sobra, salvo los odiadores».

Irene Montero zanja su discurso expulsando del Orgullo a quien no piensa como ella: «Aquí están las calles llenas de Orgullo porque el Orgullo es la mejor respuesta democrática a su odio. Feliz y combativo Orgullo».

En este vídeo, que ha subido a sus redes sociales, no hace una alusión directa a los dirigentes del PP y Vox pero sí lo hizo antes de subir a la carroza en declaraciones a los medios de comunicación: «A todos esos ayusos y a todos los abascales que dicen que esto se debería hacer en la Casa de Campo, que quieren retroceder en derechos, que ponen la bandera LGTBI en las papeleras, pero no bien alto en las instituciones, les decimos que aquí estamos, celebrando y luchando, y que precisamente cuando las calles se llenan de orgullo, su odio no tiene cabida».

La hermana de Gertrudis, en el Orgullo

Por otro lado, uno de los momentos más destacados que ha podido contar OKDIARIO sobre la marcha del Orgullo ha sido la presencia de Antonia Alcázar, hermana de Gertrudis, la secretaria personal del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en primera línea de la manifestación arropada por el PSOE.

Lejos de tratar de desvincularse del escándalo protagonizado por el imputado José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE ha querido lanzar un mensaje, indirecto pero nítido y claro, poniéndola en la primera fila, junto al ministro y secretario general del partido en Madrid, Óscar López.

OKDIARIO ha podido hablar con ella y se ha mostrado muy tranquila con respecto a la situación judicial de su hermana. «Por supuesto que no va a entrar en la cárcel, confianza absoluta en la Justicia», ha dicho Alcázar. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó el pasado 18 de junio a Gertrudis Alcázar por su «papel instrumental» en las operaciones de Zapatero.