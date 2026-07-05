Antonia Alcázar, la hermana de Gertrudis: «Por supuesto que no va a entrar en la cárcel, confianza absoluta en la Justicia»

Antonia Alcázar, hermana de Gertrudis, la secretaria personal del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado muy tranquila con respecto a la situación judicial de su hermana. «Por supuesto que no va a entrar en la cárcel, confianza absoluta en la Justicia», ha dicho Alcázar a OKDIARIO durante el desfile del Orgullo LGTBIQ de este sábado 4 de julio en Madrid. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó el pasado 18 de junio a Gertrudis Alcázar por su «papel instrumental» en las operaciones de Zapatero.

«Hay que esperar al proceso judicial. Por supuesto que no va a entrar en la cárcel. Confianza absoluta en la Justicia. No hay nada. Segurísimo», ha dicho la hermana de Gertrudis frente a la cámara de OKDIARIO. Antonia ha acudido este sábado al desfile del Orgullo en primera fila de la comitiva socialista. La hermana de la secretaria de Zapatero ha encabezado la marcha en un lugar privilegiado, junto al ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López.

Antonia Alcázar también es miembro del PSOE y es alcaldesa de Velilla de San Antonio (Madrid). La hermana de Gertrudis también ha tenido sus propios encontronazos con la Justicia: fue imputada por prevaricación en el ayuntamiento de la localidad madrileña que dirige. La Fiscalía pidió para ella, para su concejal de urbanismo y otras dos personas tres años de cárcel. Aunque la Audiencia Provincial de Madrid terminó por absolverla.

Papel instrumental

Gertrudis Alcázar fue imputada el pasado 18 de junio junto a las dos hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, por el caso Plus Ultra. El juez Calama indicó que las hijas de Zapatero, a través de la sociedad Whatthefav, y Gertrudis habían jugado un «papel instrumental» en las operaciones por las que se ha imputado al ex presidente.

Sobre Gertrudis Alcázar, el magistrado recuerda los indicios de su participación directa en las actividades de Zapatero, tal y como fueron expuestos en el auto de registro del 18 de mayo, lo que justifica su llamada al proceso penal como investigada.

«La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y en esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titulares de la representación orgánica y responsables de la dirección jurídica de la entidad», explica el auto del juez Calama sobre la imputación a las hijas del ex presidente.