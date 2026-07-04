El PSOE lleva a la hermana de Gertrudis, la secretaria de Zapatero, a la primera fila de la marcha del Orgullo junto a Óscar López

Lejos de tratar de desvincularse del escándalo protagonizado por el imputado José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE ha querido lanzar un mensaje, indirecto pero nítido y claro, con un gesto durante la marcha del Orgullo LGTBIQ de este sábado 4 de julio en Madrid. Los socialistas han puesto en la primera fila, compartiendo lugar privilegiado con el ministro y secretario general del partido en Madrid, Óscar López, a Antonia Alcázar, la hermana de Gertrudis, la secretaria del ex presidente y que también está imputada en el caso Plus Ultra.

De esta forma, el PSOE quería transmitir claramente un mensaje de apoyo a Zapatero y su entorno. Antonia Alcázar, también miembro del partido, es la alcaldesa de Velilla de San Antonio, pero es su condición de hermana de Gertrudis Alcázar la que le ha llevado este sábado a la primera fila de la delegación socialista en la marcha del Orgullo, junto al mencionado Óscar López o el responsable del área LGTBI en la formación, Víctor Gutiérrez. Como estrella invitada a esta jornada de celebración, fueron muchos los ciudadanos y dirigentes socialistas quienes se fotografiaron junto a Alcázar, como es el caso de Reyes Maroto, aspirante a ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid.

La propia Antonia Alcázar ha tenido sus cuitas con la justicia recientemente, tras haber sido imputada por prevaricación en el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. La Fiscalía pidió para ella, junto a su concejal de Urbanismo, otra ex concejal y un antiguo técnico, tres años de cárcel. En su caso, el resultado fue favorable, puesto que la Audiencia Provincial de Madrid la absolvió.

Con el lema «¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia», la manifestación del Orgullo 2026 en Madrid, la mayor en Europa para reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+, ha arrancado este sábado a las 19:00 desde la glorieta de Atocha, con miles de personas desfilando en un ambiente tan reivindicativo como festivo.

Óscar López cargó contra el PP y Vox, «quieren una España en blanco y negro, pero España hoy es de colores», dijo, añadiendo que esta celebración es «el mejor ejemplo» de tolerancia, apertura, derechos y libertades. Pero el mensaje que transmitió el PSOE, también, fue el del apoyo a Zapatero y su entorno con este claro guiño.