El BNG, formación que sostiene en el Gobierno al socialista Pedro Sánchez, ha celebrado el día del Orgullo LGTBI con un vídeo en el que aparece una persona joven luciendo una diadema de banderas arcoíris, falda y botas altas. Además, el protagonista del vídeo tiene la cara pintada con los diferentes colores que componen el emblema de esa comunidad.

El Bloque Nacionalista Galego de Lage (La Coruña) ha subido este jueves a sus redes sociales un vídeo para celebrar el día del Orgullo. «En el BNG de Laxe sabemos que los derechos LGBTQ+ no se celebran solo una vez al año: se protegen, se defienden y se construyen cada día. Hoy y siempre, Orgullo», puede leerse en el post publicado en sus perfiles oficiales.

El joven que aparece en las imágenes ha pronunciado las siguientes palabras: «En el día internacional del Orgullo LGTBIQ+, desde el BNG queremos recordar que esta fecha no es sólo de celebración por todos los derechos que conseguimos, sino que es una reivindicación constante para nosotros y para el mundo de que los derechos no son eternos sino que hay que seguir combatiendo día a día para conseguirlos». «Desde el BNG no pensamos dar ningún paso atrás. Únete a nosotros para celebrar el amor y la alegría», concluye.

Comunicado del BNG de Lage

Después de recibir diversas críticas y de otros perfiles que han republicado ese vídeo, el BNG de Laxe ha emitido un comunicado frente a los ataques recibidos por el joven. «Entendemos las redes sociales como un espacio para comunicarnos con la comunidad», expresan desde la agrupación local del partido nacionalista. «Cualquier comentario, petición, propuesta o crítica constructiva es bienvenida», añaden.

Sin embargo, han mostrado su rechazo frontal a los ataques que ha recibido el joven en redes: «No toleraremos a los troles, a quienes se esconden tras seudónimos ni ningún tipo de insulto, burla o descalificación». «Tampoco permitiremos que se difundan en nuestras redes sociales mensajes contrarios a una sociedad justa, inclusiva e igualitaria», apostillan.

«No toleraremos ningún tipo de difamación ni descalificación personal en nuestras redes sociales, especialmente cuando ponga en tela de juicio el honor de los líderes políticos del BNG» subrayan. Además, reflexionan que «se puede discrepar, pero no se debe difamar ni desacreditar a nadie personalmente».

«Esta es nuestra humilde manera de contribuir a un debate público positivo y respetuoso», aseveran a través de un comentario que han adjuntado al vídeo subido en la red social Facebook. «Porque no, no todo vale, ni siquiera en política», concluyen.